Covid: nova variante faz África do Sul cancelar eventos esportivos

A África do Sul vem enfrentando complicações após uma nova variante do coronavírus, potencialmente mais perigosa, ter sido detectada na última quinta-feira. Com isso, o esporte foi diretamente afetado, tendo eventos cancelados. Restrições de viagens saindo do país já vêm sendo impostas, e os competidores que já se encontravam na África lutam para conseguir um voo o quanto antes.

Eventos de rúgbi estavam marcados e precisaram ser cancelados. Equipes britânicas que enfrentariam adversários sul-africanos no United Rugby Championship (URC) buscam uma maneira de deixar o país, tendo em vista que o Reino Unido já colocou em vigor restrições de viagens vindas da África. Cardiff e Scarlest, dois clubes galeses, se manifestaram garantindo o bem-estar dos atletas.

- Com a situação na África do Sul mudando tão rapidamente, agora estamos procurando repatriar nossa equipe o mais rápido possível. Para famílias e amigos preocupados, tenham a certeza de que nosso foco é garantir a segurança e o bem-estar de nosso pessoal e mantê-los atualizados sobre quaisquer desenvolvimentos - disse Cardiff nas redes sociais.

Além do rúgbi, uma competição de golfe também foi diretamente afetada. A primeira rodada do Joburg Open, que foi paralisada na quinta por conta de uma tempestade, foi retomada no início da manhã desta sexta-feira (26), mas teve o desfalque de 15 jogadores de golfe britânicos e irlandeses, que já haviam desistido. O evento é o primeiro da programação do DP World Tour, antigo European Tour.

Também está marcado para esta sexta o confronto entre África do Sul e Holanda pela primeira de três partidas da série de críquete One Day International (ODI). A federação africana do esporte destacou que não houve cancelamentos, mas que caso seja necessário emitirá um comunicado.

- Neste estágio de nosso planejamento e preparação, não tomamos conhecimento de nenhum desenvolvimento relacionado ao impacto da nova variante nas partidas internacionais. Se houver mudanças nisso, a CSA (Cricket South Africa) emitirá uma declaração e aconselhará sobre quaisquer ajustes planejados - afirmou.

