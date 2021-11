Aparecidense empata com o Campinense e fica com o título da Série D em 2021

A Série D do Brasileiro tem um novo campeão. A Aparecidense segurou a pressão do Campinense, em duelo disputado no Estádio Aníbal Toledo, na tarde deste sábado, buscou o empate e ficou com a taça nacional na temporada 2021. A Raposa até saiu na frente com Dione, já no segundo tempo, mas Samuel marcou o gol que garantiu o primeiro triunfo nacional do Camaleão em sua história, o primeiro de um time do Centro-Oeste na quarta divisão. É dia de festa em Aparecida de Goiânia.

O Campinense começou a partida justificando toda necessidade que tinha em busca de um bom resultado. Precisando vencer, já que havia perdido a primeira batalha da final, a Raposa se lançou ao campo de ataque e colecionou chances de gols perdidas. O melhor momento do time goiano aconteceu aos três minutos, quando Robert acertou um chutaço para uma bonita defesa de Mauro Iguatu. Depois disso, o Rubro-Negro se impôs com a bola no pé e foi dono das ações. Foram pelo menos quatro boas chances que nasceram pelos pés ou cabeça de Filipe Ramon, Anselmo e Cleiton, mas que não conseguiram ser concluídas em gol. Apesar da esmagadora imponência no campo de ataque, o time paraibano não conseguiu sair de campo com o resultado favorável ao apito final da primeira etapa.

A etapa final começou com o Campinense sendo cirúrgica. Aos sete minutos, Fábio Lima fez bom cruzamento e pôs a bola na cabeça de Dione, que, sozinho, desviou e marcou o primeiro gol da partida. Foi aí que o cenário começou a ficar diferente e exigiu que a Aparecidense saísse para o jogo. Na primeira tentativa, Negueba bateu forte de dentro da área, mas parou em Mauro Iguatu, que defendeu de manchete e salvou a Raposa. Aos 32 minutos, o empate. Robert deu lindo passe para Samuel, que, com um toque sutil por cima do goleiro do clube paraibano, marcou o gol que deu igualdade ao placar. Três minutos depois, Claudio recebeu cruzamento e testou firme a bola na trave da equipe mandante e quase colocou o Rubro-Negro à frente do placar.

Com o jogo aberto, o placar não foi mais alterado e finalizou empatado. Como havia vencido a primeira partida, a Aparecidense se sagrou campeã da Série D do Brasileiro no ano de 2021.

CAMPANHA DE CAMPEÃO

Os números da Aparecidense na Série D do Brasileiro deste ano é incontestável. Segue, abaixo, os números do Camaleão na competição:

24 jogos

13 vitórias

7 empates

4 derrotas

31 gols marcados

15 sofridos

Aproveitamento de 63,8%.





