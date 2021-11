Em São Paulo, Leclerc exalta fãs que o receberam em aeroporto

(Foto: Dan Istitene/F1 via Getty Images)





O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi invadido, nesta semana, por vários jovens em busca de uma foto com seus ídolos: os pilotos da Fórmula 1 que disputam, neste fim de semana, o GP de São Paulo, em Interlagos. Um dos mais festejados foi Charles Leclerc, piloto da Ferrari, que retribuiu a atenção. Tirou fotos, gravou vídeos, deu autógrafos. Em entrevista exclusiva ao GE.globo, o monegasco, que tem Ayrton Senna como seu maior ídolo no automobilismo, admitiu a surpresa pela reação dos fãs, mas adorou o apoio dos brasileiros e quer retribuir na pista.

- Sim, foi muito louco. Foi muito legal de ver. Assim que saímos do avião e pegamos nossa bagagem, vimos as primeiras pessoas. E elas estavam absolutamente loucas por nos ver. É muito bom sentir tanto apoio aqui no Brasil e espero poder retribuir na pista, com um bom fim de semana e um bom resultado para eles - disse Charles Leclerc.

Companheiro de Leclerc na Ferrari, Carlos Sainz espera manter o bom momento que a equipe italiana mostrou nas últimas provas. No GP da Cidade do México, no último domingo, ela assumiu a terceira posição no Mundial de Construtores, superando a rival McLaren.

- Conseguimos marcar uma boa quantidade de pontos no México, ainda que sem um desempenho tão bom quanto esperávamos. Espero que consigamos manter o bom momento no Brasil. Interlagos é uma pista que sempre é palco de boas corridas, de boas disputas e de uma boa atmosfera com os fãs presentes. Estamos motivados como equipe e prontos para um bom resultado - disse Carlos Sainz.

O formato do fim de semana, com a corrida classificatória na tarde de sábado e o menor número de treinos livres, é uma preocupação para a dupla da Ferrari. Principalmente por causa do pouco tempo de pista antes da primeira sessão válida, a classificação de sexta-feira no fim do dia.

- Acho que o maior desafio do fim de semana é o formato, com a classificação na sexta e a corrida classificatória no sábado. Mas eu amo esta pista. O ritmo dela é maravilhoso. Teremos de nos adaptar ao circuito o mais rápido possível para estar prontos nos treinos - afirmou Leclerc.

- A classificação logo na sexta coloca um pouco mais de pressão na gente logo de cara, principalmente no treino livre. Teremos de achar rapidamente o acerto ideal e ainda jogar com a previsão do tempo, que indica possibilidade de chuva no primeiro dia. Acertar o timing será uma arma para conseguir bons resultados em Interlagos - completa Sainz.

Globo Esporte