Olimpíadas de Inverno: China garante realização de Pequim 2022 apesar da variante ômicron

Um porta-voz do ministério das relações exteriores da China afirmou que as Olimpíadas de Inverno de Pequim, cuja cerimônia de abertura está marcada para o dia 4 de fevereiro, ocorrerão de maneira "tranquila" e conforme o plano, apesar do crescente temor internacional em relação à variante ômicron (B.1.1.529) do novo coronavírus.

- Eu acredito que a variante vai impor algum desafio em nossos esforços para prevenir e controlar o vírus. Mas como a China tem experiência em controlar o novo coronavírus, seguimos firmes com a crença de que nosso país será capaz de sediar as Olimpíadas de Inverno como planejado, de maneira tranquila e bem-sucedida - disse Zhao Lijian.

Nesta terça-feira, o Japão se tornou o 19º país a confirmar um caso positivo da variante ômicron, que foi detectada pela primeira vez na África do Sul - o que não quer dizer, necessariamente, que ela tenha se originado dentro de seu território.

Na segunda, a Universíade de Inverno de Lucerna, na Suíça, que começaria no próximo dia 11 de dezembro, tornou-se o primeiro grande evento cancelado pela disseminação da variante.

Cientistas em todo o mundo têm estudado a ômicron, que pode supostamente ser mais transmissível do que as demais variantes do novo coronavírus e ainda ter algum escape à proteção oferecida pelas vacinas criadas no ano passado.

