Com quatro gols de Mbappé, França goleia Cazaquistão e se garante na Copa

Com show de Kylian Mbappé, a França atropelou o Cazaquistão e se classificou para a Copa do Mundo do Catar. Em jogo da nona rodada das Eliminatórias Europeias, os Bleus fizeram 8 a 0 com quatro gols do atacante do PSG, dois de Karim Benzema, um de Rabiot e outro de Griezmann, de pênalti. O jogador do Atlético de Madrid alcançou a histórica marca de terceiro maior artilheiro da seleção.

Com a vitória, a equipe comandada por Didier Deschamps carimbou o passaporte para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Agora com 15 pontos, a França não pode mais ser alcançada no Grupo D, já que a vice-líder Finlândia tem 11 pontos, com apenas mais uma rodada a ser disputada. Na próxima terça, franceses e finlandeses se enfrentam na partida final da fase de grupos.

Antoine Griezmann marcou um gol de pênalti aos 38 minutos do segundo tempo e se isolou como o terceiro maior artilheiro da história da seleção francesa, ultrapassando Michael Platini.

Agora, a artilharia da seleção francesa fica com Thierry Henry em primeiro, com 51 gols, Olivier Giroud em segundo, com 46, Griezmann em terceiro, com 42, e Platini na quarta posição, com 41.

