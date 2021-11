Presidente do Fluminense se reúne com dirigentes da CBF para protestar contra arbitragem de jogo com Atlético-MG

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, se reúne, nesta segunda-feira, com o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Alício Pena Júnior, e com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para protestar formalmente contra atuação dos árbitros no jogo com Atlético-MG, ocorrido no último domingo.

A principal crítica do dirigente tricolor recai sobre a marcação do pênalti no 1º tempo por um suposto toque da bola no braço de Marlon. O árbitro de campo não anotou a infração na hora do lance, mas foi chamado pelo VAR, comandado por José Cláudio Rocha Filho, e marcou a penalidade após analisar as imagens. O pênalti foi convertido por Hulk.

Central do Apito: Sandro Meira Ricci discorda da marcação de pênalti a favor do Atlético-MG, contra o Fluminense

A marcação esquentou o clima após o jogo. Na súmula da partida, o árbitro Marielson Alves Silva relatou ter recebido xingamentos de Bittencourt na saída para os vestiários. Em entrevista, o zagueiro David Braz também contestou a marcação do pênalti. Líder do time, o atacante Fred publicou em uma rede social uma foto do árbitro vendado na hora de assistir ao lance na tela do VAR.

A derrota, por 2 a 1, segurou o Fluminense na tabela. O time é o sétimo colocado no Brasileiro, com 51 pontos, e continua na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2022. O próximo jogo está marcado para o próximo domingo, contra o Bahia na Fonte Nova.

