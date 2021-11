Nicole Silveira fatura novo ouro em etapa da Copa América de skeleton

Depois de conquistar o ouro na primeira etapa da Copa América de skeleton no domingo, Nicole Silveira voltou ao topo do pódio em Whistler, no Canadá. Na segunda-feira, a brasileira foi campeã também da segunda etapa da competição continental. O resultado colocou a atleta ainda mais perto de uma vaga inédita para as Olimpíadas de Inverno de Pequim, em fevereiro de 2022.

Nicole fez duas descidas na pista de Whistler. Conseguiu 54s22 na primeira tentativa e precisava de um 54s85 na segunda descida para ficar com o título. A brasileira alcançou a marca com boa margem: 54s36. Somando 1m48s58, ela superou as canadenses Madison Charney (1m49s08) e Hallie Clarke (1m49s53).

A vitória deu a Nicole mais 75 pontos no ranking para as Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. Ainda nesta semana, a brasileira disputa mais uma etapa da Copa América em Whistler. Ela tem uma agenda cheia de competições até a definição das vagas olímpicas, em 16 de janeiro.

O Brasil também competiu no bobsled da Copa América de Whistler. Marina Tuono foi a sexta colocada no monobob feminino. A dupla Edson Bindilatti e Edson Martins ficou na 11ª colocação.

Quem se classifica:

São 25 vagas olímpicas, sendo 11 delas para países que possuem apenas uma atleta, que é o caso do Brasil.

Situação do Brasil:

Nicole Silveira, brasileira residente no Canadá, conseguiu resultados expressivos, entre as 20 melhores na temporada passada. Recentemente passou por período de treinamento na China, para a disputa das próximas etapas do Mundial, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022.

Próximos passos:

A primeira etapa do Mundial acontecerá entre 19 e 26 de novembro, em Innsbruck, na Áustria.





Globo Esporte