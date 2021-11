Maratona de Pequim 2021 é cancelada a menos de três meses das Olimpíadas de Inverno

Os organizadores da Maratona de Pequim confirmaram o cancelamento da prova pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de Covid-19. Marcada inicialmente para 31 de outubro, a maratona já havia sido adiada devido a um aumento do número de casos da doença, mas agora foi oficialmente cancelada, a exemplo do que já havia acontecido no ano passado. Os corredores inscritos no evento têm a opção de solicitar reembolso ou de garantir sua participação na prova de 2022.

Segundo os organizadores, a medida foi tomada "para prevenir o risco de propagação da pandemia e proteger efetivamente a saúde e segurança da maioria dos corredores, funcionários e residentes".

Lembrando que as Olimpíadas de Inverno 2022 acontecem justamente em Pequim, entre 4 e 20 de fevereiro, enquanto as Paralimpíadas de Inverno estão marcadas para de 4 a 13 de março. Apenas espectadores chineses poderão comparecer aos eventos, com exigência de vacinação completa ou, no caso dos não totalmente vacinados, teste negativo e cumprimento de um período de quarentena de 21 dias.

Globo Esporte