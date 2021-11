Sport precisa vencer todos os jogos e vê permanência na Série A improvável; compare com rivais

(Foto: Kely Pereira/Divulgação)





O choro de Mikael após a derrota do Sport para o Ceará tem motivo. O Leão assumiu a segunda pior campanha do returno na Série A, afundou-se na zona de rebaixamento (em 18º lugar) e chegou a 98% de risco de queda. Agora, a equipe precisa vencer todas as cinco partidas que tem a disputar. E vê a permanência improvável para 2022.

O Rubro-negro enfrenta o Bahia às 21h da quinta-feira, na Arena de Pernambuco. A sequência final do clube pernambucano será diante de São Paulo, Flamengo, Chapecoense e Athletico.

O Sport tem 30 pontos e pode chegar ao máximo de 45, caso vença todos os duelos pendentes nesta Série A. Ou seja, precisaria de uma sequência ainda não conquistada no campeonato. Afinal, o melhor momento do time aconteceu com três vitórias seguidas, entre a 23ª e a 25ª rodada.

- Teoricamente, quatro vitórias e um empate pode servir, porque o Sport iria a 43 pontos. Imaginar que o Sport tem condições agora de vencer cinco partidas para ter uma situação mais segura é muito complicado - avalia o comentarista da Globo, Cabral Neto.

Compare o risco de queda com os rivais

14º lugar - Atlético-GO: 9%

15º lugar - São Paulo: 19%

16º lugar - Bahia: 18%

17º lugar - Juventude: 33%

18º lugar - Sport: 98%

19º lugar - Grêmio: 92%

O Sport ainda tem o agravante de que está com duas partidas a mais que rivais próximos na disputa contra a queda. Isso porque enfrentou o Bragantino de forma antecipada pela 34ª rodada, além de que o Brasileiro está com confrontos atrasados.

Assim, o Leão tem 33 partidas disputadas. Enquanto Bahia, Juventude e Grêmio só fizeram 31.

Em relação aos pontos somados, a equipe pernambucana está seis atrás de Bahia e Juventude (que estão em 16º e 17º lugar). E tem um a mais que o Grêmio, 19º colocado.

Compare a situação com os rivais

14º lugar - Atlético-GO: 38 pontos e sete partidas a disputar

15º lugar - São Paulo: 38 pontos e seis partidas a disputar

16º lugar - Bahia: 36 pontos e sete partidas a disputar

17º lugar - Juventude: 36 pontos e sete partidas a disputar

18º lugar - Sport: 30 pontos e cinco partidas a disputar

19º lugar - Grêmio: 29 pontos e sete partidas a disputar

O cenário faz com que o Sport tenha o segundo maior risco de rebaixamento no Brasileiro, atrás apenas da Chapecoense, que está na lanterna e teve a queda confirmada nesta rodada.

A matemática, portanto, não favorece o clube, mas o técnico Gustavo Florentín reforça a necessidade de seguir buscando pelos resultados.

"Temos que ganhar os cinco jogos, mas enquanto tivermos essa chance matematicamente, nós vamos brigar. Temos que ir jogo a jogo."

Globo Esporte