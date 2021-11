Medvedev bate Casper Ruud e vai à decisão do ATP Finals

Daniil Medvedev está na decisão do ATP Finals, realizado em Turim, na Itália. Neste sábado, o russo bateu o norueguês Casper Ruud em 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/2 e avançou à final da competição que reúne os melhores tenistas da temporada.

A final será realizada neste domingo, às 17h (horário de Brasília). Medvedev ainda espera pelo resultado da outra semifinal para conhecer o rival. Novak Djokovic e Alexander Zverev se enfrentam ainda neste sábado para definir o outro finalista.

Medvedev conseguiu a primeira quebra logo no terceiro game, abrindo 2/1. Rudd até equilibrou o jogo a partir dali, mas não conseguiu evitar a queda no primeiro set. Em 6/4, o russo garantiu a vantagem na partida em Turim.

Casper Ruud tentou reagir no segundo set. Mais agressivo, passou a incomodar mais a recepção do russo. Medvedev, porém, conseguiu uma quebra no quinto game e encaminhou a vitória. A partir dali, controlou o ritmo e fechou em 6/2 para garantir seu lugar na decisão em Turim.

