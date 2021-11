Federação Dinamarquesa de Futebol anuncia boicote comercial na Copa do Mundo do Catar

A Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) anunciou que a seleção nacional, já classificada para a Copa do Mundo do Catar, disputará a competição apenas com foco esportivo e não comercial. A principal medida será a substituição da estampa dos patrocinadores na camisa de jogo por mensagens humanitárias.

A decisão ocorre pelas duras críticas da entidade dinamarquesa à organização do torneio no país, por causa do histórico polêmico em relação a direitos humanos no país asiático, como a proibição da homossexualidade. As seleções nórdicas têm se posicionado sobre o tema.

- A seleção masculina fez uma qualificação excelente e garantiu a classificação da Dinamarca para a Copa do Mundo em tempo recorde. A DBU há muito critica fortemente a Copa do Mundo no Catar, mas agora estamos intensificando nossos esforços e um diálogo crítico ainda mais. Usaremos o fato de estarmos classificados para trabalhar por mais mudanças no país - disse o presidente da DBU, Jakob Jensen.

Além disso, a DBU tem planos de limitar o número de pessoas que viajam ao Catar para o torneio em 2022, como forma de destacar o fato de estarem lá apenas para um evento esportivo e não para promover os eventos sediados no país, que sofre grande rejeição internacional desde que recebeu, em 2010, o direito de sediar a competição de futebol de maior prestígio.

O presidente da federação elogiou os patrocinadores, que cederam seus espaços no uniforme da Dinamarca em prol da manifestação.

- É um sinal muito forte quando nossos parceiros também lutam por melhores condições no Catar. Os parceiros apoiam o futebol dinamarquês, a seleção nacional masculina e a participação esportiva na Eurocopa e no Mundial.

Após fazer boa campanha na Euro 2020, sendo eliminada pela Inglaterra na semifinal, a Dinamarca se garantiu na Copa do Mundo do Catar com nove vitórias em dez jogos no Grupo F, sendo uma das primeiras seleções a conseguir a classificação.

