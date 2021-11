Sem Lucas Veríssimo até o fim da temporada, Benfica pode ir atrás de Umtiti, do Barcelona

(Foto: Getty Images)





O técnico Jorge Jesus soube nesta semana que não poderá contar com Lucas Veríssimo, zagueiro titular absoluto do Benfica, até o fim da atual temporada por conta de uma grave lesão no joelho. E, diante do desfalque, o Mister pode buscar um nome de peso para reforçar seu elenco até o fim da temporada. O jornalista Pedro Almeida, especialista no mercado português, diz que o alvo é Umtiti, do Barcelona.

Segundo Almeida, o Benfica deseja o zagueiro francês por empréstimo até o fim da temporada, e pretende fazer tal proposta ao clube catalão quando as duas equipes se enfrentarem pela quinta rodada do grupo E da Liga dos Campeões, no dia 23 de novembro.

Contratado como reforço de peso em 2016, vindo do Lyon, Umtiti nunca conseguiu ter o sucesso que se esperava com a camisa do Barcelona. Ele se tornou titular da equipe nas duas primeiras temporadas na Espanha, mas passou a ter muitos problemas físicos, além de uma má fase técnica, perdendo espaço a partir de 2018, com Ernesto Valverde. Nem Quique Setién nem Ronald Koeman deram mais oportunidades ao jogador - e, a princípio, Xavi também não teria tal intenção.

Aos 27 anos, o francês tem contrato com o Barcelona até o meio de 2023, após ter seu vínculo renovado em 2018. Seu empréstimo ao Benfica poderia trazer alívio à folha salarial de um clube que vem tendo diversos problemas financeiros nos últimos anos, já que Umtiti teria um salário elevado. Portanto, para que o Benfica consiga a contratação, uma condição deve ser que os portugueses assumam 100% dos vencimentos do jogador.

Globo Esporte