Interino no United, Carrick diz não saber até quando ficará no comando; Pochettino poderia estar a caminho

Com a demissão de Ole Gunnar Solskjaer no comando do Manchester United no último domingo, Michael Carrick, ex-jogador do clube e auxiliar do norueguês, terá a missão de ser o bombeiro da crise no clube. E em uma ocasião nada simples: ele fará sua estreia como treinador logo em um duelo de Liga dos Campeões, diante do Villarreal, na próxima terça-feira.

Em meio ao turbilhão das últimas horas, o técnico interino concedeu sua primeira entrevista coletiva nesta segunda, no tradicional pré-jogo organizado pela Uefa. E, ao ser perguntado por quanto tempo vai comandar o time, apontou não saber exatamente, enquanto a imprensa inglesa indica diversos rumores sobre os próximos passos da diretoria.

- Pelo que me disseram, estou preparando o time para amanhã à noite e vou dar o meu melhor. Este clube tem sido a minha vida há muito tempo. Não tenho muita certeza (quanto tempo vai durar), mas não estou pensando nisso agora - disse Carrick.

Apesar da saída de Solskjaer ser uma possibilidade concreta há algumas semanas, o clube ainda não tem um plano traçado para substitui-lo. Há duas possibilidades: contratar um treinador interino, para permanecer até o fim da temporada, até que a diretoria possa trazer um técnico considerado ideal em 2022/23; ou então deixar Michael Carrick, auxiliar de Solskjaer, como interino-fixo até o meio do ano que vem.

Pochettino poderia estar a caminho

Enquanto a diretoria decide o futuro do time, a imprensa inglesa inaugurou o festival de especulações, que colocam diversos nomes no alvo para comandar o United - quase todos já empregados. Mauricio Pochettino, do PSG; Erik Ten Hag, do Ajax; Brendan Rodgers, do Leicester; Luis Enrique, da seleção espanhola; e Zinedine Zidane, sem clube, têm sido os nomes badalados.

Nesta segunda, diversos repórteres de diferentes jornais ingleses pontuaram que Mauricio Pochettino é o nome dos sonhos da diretoria, que aguardaria o fim da temporada para contratá-lo. Porém, o próprio argentino, apesar de estar no comando do super estrelado PSG, estaria desejando deixar o time francês e rumar para o United imediatamente por conta de insatisfações com a diretoria parisiense.

- Em primeiro lugar, passou literalmente um dia desde que tudo se desenrolou. O jogo não está muito longe e tudo em que tenho pensado é no jogo de amanhã (terça) à noite. Também temos um grande jogo no fim de semana e vamos resolver isso quando for necessário. Devemos obter bons resultados e vamos esperar para ver o que acontece depois disso. Não é algo em que eu deva me envolver (futuro do clube). Meu único foco é amanhã à noite. Outras pessoas estão envolvidas na decisão do que acontecerá a seguir - comentou Carrick.

Globo Esporte