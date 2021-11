Roberto Mancini é cotado para assumir o Manchester United após o interino Rangnick sair, diz jornal

Técnico da seleção da Itália e campeão da Euro-2020, Roberto Mancini estaria entre os candidatos para assumir o comando do Manchester United na próxima temporada, depois do trabalho do interino Ralf Rangnick. As informações são do jornal "Telegraph", publicadas nesta terça-feira.

De acordo com o "Telegraph", o nome de Mancini passou a ser considerado pelos executivos do clube inglês para o cargo de técnico definitivo, dependendo da situação da Itália nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Campeã da Eurocopa-2020, a Azzurra não conseguiu a vaga direta e vai precisar disputar a repescagem.

Ainda segundo o jornal britânico, os dirigentes do Manchester United acreditam que a não classificação da Itália para a Copa pode ajudar na contratação do treinador, mas ela também não seria impossível mesmo que a equipe italiana garanta vaga para o torneio no Catar.

Roberto Mancini tem contrato com a federação italiana de futebol (FIGC) até 2026. Ele comandou o rival Manchester City entre 2009 e 2013.

Outros nomes mencionados pelo "Telegraph" como possíveis candidatos para assumir o Manchester United em definitivo na próxima temporada são: Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain; Erik ten Hag, do Ajax; Brendan Rodgers, do Leicester; Zinedine Zidane, ex-Real Madrid.

Interino ainda sem visto de trabalho

Enquanto o Manchester United ainda não define quem será o seu próximo técnico, o treinador interino Ralf Rangnick tenta resolver a questão para o visto de trabalho no Reino Unido. Ele não vai comandar o time na quinta-feira contra o Arsenal. Rangnick não atingiu os requisitos exigidos pela federação inglesa de futebol (FA) e vai precisar ter o caso avaliado por um painel de exceções independente.

Globo Esporte