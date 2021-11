Liverpool atropela Southampton e assume vice-liderança do Campeonato Inglês

(Foto: OLI SCARFF / AFP)





Com tranquilidade, o Liverpool goleou o Southampton por 4 a 0 e chegou ao 11º jogo sem perder em casa. A equipe alcançou os 700 gols na Era Klopp. Com a vitória deste sábado, os Reds ultrapassam o Manchester City - que joga no domingo contra o West Ham -, chegam à vice-liderança do Campeonato Inglês e ficam a um ponto do líder Chelsea.

O JOGO

O Liverpool começou o jogo massacrando o Southampton. Logo aos dois minutos, Mané acertou um passe rasteiro por baixo das pernas de Bednarek, deixando Diogo Jota livre para abrir o placar. O camisa 10 anotou o dele logo depois, aos 12, mas o bandeirinha marcou impedimento e anulou o gol. A equipe visitante teve duas boas chances seguidas com Broja, mas não converteu. Aos 32, Jota recebeu bom cruzamento de Salah e mandou para o fundo do gol.

Cinco minutos depois, Salah lançou na área, e Adams desviou, mandando a bola nos pés de Thiago, que recebeu, ajeitou e soltou o chute. A bola desviou em Lyanco e entrou. O Liverpool começou o segundo tempo assim como o primeiro: fazendo gol. Aos sete, Alexander-Arnold cobrou escanteio na área. Van Dijk, de primeira, chutou sem chances para Mc Carthy defender. Depois, a equipe de Klopp tirou o pé do freio e controlou o resto da partida.

Mesmo não marcando gol, Salah fez mais uma partida espetacular. A assistência no segundo gol de Diogo Jota foi a oitava do camisa 11 na competição. Agora, o egípcio é o líder em gols e assistências do Campeonato Inglês.

O zagueiro Lyanco fez seu primeiro jogo como titular do Southampton. Apesar da goleada, o brasileiro foi o melhor em campo da equipe visitante. Entrou bem, desarmou jogadas importantes e evitou um placar ainda maior.

Globo Esporte