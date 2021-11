Alonso celebra volta ao pódio após sete anos: "Finalmente conseguimos"

(Foto: Getty Images)





Foram 2674 dias sem subir ao pódio. Depois de sete anos e quatro meses de espera, Fernando Alonso voltou a figurar entre os três primeiros numa corrida de Fórmula 1 ao ficar em terceiro no GP do Catar, neste domingo. Até então, a última aparição do espanhol no pódio havia sido no segundo lugar do GP da Hungria 2014, disputado no dia 27 de julho daquele ano.

Aos 40 anos, o bicampeão mundial ainda levou para casa o prêmio de piloto do dia. Feliz com o resultado, Alonso dividiu os méritos do terceiro lugar com a sua equipe, a Alpine/Renault.

- Foram sete anos, mas finalmente nós conseguimos isso. Estivemos perto do pódio em algumas provas ao longo do ano, mas o pódio só aconteceu agora. A equipe toda está de parabéns por isso - disse o espanhol ainda na pista de Doha.

Atual 10° colocado no Mundial de Pilotos, Alonso afirmou que a corrida foi tão boa, que ele chegou a sonhar com vitória em alguns momentos.

- Eu até pensei que ia liderar em alguns momentos com o pneu macio, mas não foi possível. Nós planejamos uma parada desde o começo e o trabalho foi executado de uma forma muito boa. Enfim, só posso parabenizar a todos - concluiu.

A 21ª e penúltima etapa da temporada será o estreante GP da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah. O campeonato termina em 12 de dezembro com o GP de Abu Dhabi.

Globo Esporte