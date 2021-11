Jornal: Daniel Alves herdará número de Iniesta e terá o salário mais baixo do elenco do Barcelona

De volta ao Barcelona após cinco anos, Daniel Alves já tem número de camisa definido. Segundo o diário “Sport”, o veterano lateral de 38 anos vestirá a 8, que já pertenceu a ninguém mais, ninguém menos do que Iniesta.

Curiosamente, a camisa que Daniel Alves envergava quando deixou o clube em 2016 para rumar a Juventus era a 6, que foi de Xavi, atual treinador do Barcelona. Além dessa, ele vestiu a 2 e a 22 nos oito anos que passou na sua primeira passagem pelo time catalão.

Daniel Alves, que assinou contrato até junho de 2022 – mas podendo prorrogar por mais uma temporada -, será apresentado oficialmente nesta quarta-feira no Camp Nou.

E ainda de acordo com diário “Sport”, o retorno do brasileiro só foi possível por ele ter aceitado receber o salário fixo mais baixo do atual elenco do Barcelona. Os vencimentos de Dani Alves serão aumentados caso ele consiga cumprir algumas metas estipuladas em contrato (como títulos, número de jogos, etc). Vale lembrar que o salário mínimo estipulado pela La Liga é de cerca de 85 mil euros (R$ 531 mil) por temporada.

Como não conseguiu liberação da La Liga para ser inscrito fora da janela da transferências, Daniel Alves só poderá estrear pelo Barcelona em 1º de janeiro de 2022 (duelo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol). Até lá, o jogador vai adquirir a melhor forma e ajudar Xavi com sua experiência entre os jovens jogadores do atual elenco culé.

Daniel Alves jogou entre 2008 e 2016 no Barcelona, por oito temporadas. Foram 391 partidas com a camisa do clube, 23 gols marcados, 77 assistências e 23 títulos, entre eles três edições da Liga dos Campeões e seis taças do Campeonato Espanhol. Ele é o segundo estrangeiro com mais partidas pelo Barça, atrás apenas de Lionel Messi.

Globo Esporte