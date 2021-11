Com vitória do Santos, Chapecoense é a primeira rebaixada para a Série B 2022

A Chapecoense é a primeira rebaixada para a Série B de 2022. Com a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Bragantino, o clube verde e branco não pode mais ultrapassar o Bahia, primeiro time fora do Z-4. É o segundo rebaixamento nacional na história do clube (o primeiro foi em 2019).

Apesar de ainda poder atingir os mesmos 36 pontos do Bahia, a Chapecoense não pode ultrapassar o Tricolor por contas do número de vitórias, primeiro critério de desempate. Enquanto os baianos possuem nove vitórias, a Chape pode chegar no máximo a oito caso vença as oito rodadas restantes.

Lanterna, os catarinenses ainda precisam somar três pontos para não ter a pior campanha do atual formato dos pontos corridos, que é do América-RN, em 2007. Naquele ano, o clube potiguar somou 17 pontos.

A Chapecoense ainda cumpre tabela e tem sete jogos pela frente, contra Santos (fora), Grêmio (casa), América-MG (fora), Atlético-GO (casa), Sport (casa) e Fluminense (fora).

Globo Esporte