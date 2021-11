Ponto de Opinião? Botafogo-SP precisa sair do “cômodo” e pensar alto se quiser enriquecer história

(Foto: João Victor Menezes/Agência Botafogo)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O Botafogo-SP acabou ficando com o vice-campeonato da Copa Paulista após ser derrotado, nos pênaltis, pelo São Bernardo. Apesar do elenco ser quase o mesmo da disputa do Campeonato Brasileiro, há um cenário de conformismo no clube por ter perdido a final.

O técnico Samuel Dias, que assumiu “a bronca” depois da saída de Argel Fucks, comentou em coletiva que faltou ao Bota um homem de referência no ataque, mas que o objetivo de chegar a Copa do Brasil foi cumprido.

“A situação de não entrar com um homem de referência foi para ter mais agressividade e velocidade na transição ofensiva, porque é um time que deixava muito aberto para a gente poder explorar os lados. Não conseguimos fazer isso, mas a estratégia era essa: ter velocidade para chegar ao gol. Faz parte do futebol, fizemos uma boa competição, conseguimos o objetivo principal do clube, que era a Copa do Brasil. Queríamos o título, mas é parabenizar o São Bernardo pela campanha, porque as duas grandes equipes fizeram grandes jogos”, disse em entrevista ao Globo Esporte.

Por outro lado, o objetivo teria que ser o título. O Pantera não irá alçar voos altos se ainda pensar que vice-campeonato é bom e meio da tabela é ótimo. Precisa jogar pra vencer, levar títulos e conseguir acessos.

Para 2022 o objetivo precisa ser grande: evitar de lutar contra o rebaixamento no Paulista e buscar o acesso na série C do Brasileiro. É isso ou o ano será novamente perdido.

É o momento da diretoria se mexer e engrandecer, mais ainda, a história do Botafogo-SP. 2022 promete!