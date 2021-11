CPB promove retorno das Paralimpíadas Escolares com mais de 900 atletas de todas as regiões do país

(Foto: Alan Morici/Exemplus/CPB)





O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) promove a 14ª edição das Paralimpíadas Escolares, maior evento do mundo para jovens com deficiência em idade escolar, de 12 a 17 anos, entre os dias 23 e 26 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A cerimônia de abertura ocorre na noite desta terça-feira, 23, no Hotel Holliday Inn, na capital paulista, a partir das 19h, e as competições começam na manhã desta quarta, 24.

As Paralimpíadas Escolares são realizadas desde 2009, porém não ocorreram em 2020 devido à pandemia do coronavírus. No retorno do evento em 2021, 902 atletas, de 25 unidades federativas - as exceções são Alagoas e Minas Gerais -, irão competir em 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (formato 3x3), bocha, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Entre as novidades, esta é a primeira edição do evento que contará com o parataekwondo, modalidade que estreou no programa dos Jogos Paralímpicos em Tóquio 2020. Na capital japonesa, o Brasil conquistou três medalhas: um ouro, uma prata e um bronze.

Presidente do CPB e bicampeão paralímpico de futebol de 5 (para cegos), Mizael Conrado afirma que a volta do evento é essencial para a detecção de talentos paralímpicos e para o desenvolvimento de atletas de todas as regiões do país, visando, inclusive, as grandes competições internacionais previstas para os próximos anos.

"As Paralimpíadas Escolares nos faz descobrir diversos talentos nas mais variadas modalidades e fortalece o paradesporto brasileiro de alto rendimento. De todos os medalhistas do país nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, 27 estiveram em alguma edição do evento. Isso mostra a relevância deste projeto dentro de um processo de continuidade de surgimento de novos atletas paralímpicos no cenário nacional", disse Mizael.

O evento é considerado um grande celeiro de atletas, tendo sido responsável pela descoberta de vários medalhistas paralímpicos, como os velocistas Petrúcio Ferreira, Alan Fonteles, Verônica Hipólito e Washigton Nascimento; o jogador de goalball Leomon Moreno; os nadadores Talisson Glock, Cecília Araújo e Mariana Gesteira; além dos jogadores de futebol de 5, Tiago Silva e Jardiel Soares.

Assim como nas outras edições, as Paralimpíadas Escolares de 2021 contarão com uma imensa logística por parte do CPB, responsável por organizar e realizar o evento. Ao todo, serão utilizados três hotéis, cerca de 45 veículos para transporte na cidade (entre vans, ônibus e microônibus) e serão distribuídas mais de 14 mil refeições.

O estado de São Paulo venceu a última edição, em 2019, e se tornou o maior campeão da competição, com oito títulos (2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).