Reino Unido considera boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de Pequim

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está considerando um boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022, com início marcado para 4 de fevereiro. O Reino Unido não enviaria representantes do governo em protesto contra o histórico da China em relação aos direitos humanos, informou o jornal "Times" neste sábado.

Uma "discussão ativa" no governo está em andamento, com a chanceler Liz Truss sendo a favor do boicote, diz o "Times". Os ministros britânicos não compareceriam aos Jogos na capital chinesa, embora o embaixador na China, sim, acrescenta a publicação. Cinco políticos conservadores escreveram a Johnson instando-o a proibir qualquer representação diplomática oficial do Reino Unido nas Olimpíadas de Inverno em fevereiro próximo.

O presidente americano Joe Biden confirmou na última quinta-feira que os Estados Unidos estão considerando um boicote diplomático às Olimpíadas de Pequim. Biden ainda discute a possibilidade de fazer disso uma ação conjunta com o Canadá. A proposta esta sendo avaliada com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Biden tem sido muito pressionado por grupos ativistas e membros da política estadunidense para boicotar os Jogos.

Os atletas da delegação norte-americana não participariam do boicote, já que se trata exclusivamente de uma medida diplomática.

