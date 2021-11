Foz Cataratas e Sorocaba empatam no jogo de ida da semifinal da Liga Nacional de Futsal

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal)





Foz Cataratas e Sorocaba ficaram no empate por 1 a 1, na manhã deste domingo, em Foz do Iguaçu, no jogo de ida da semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Lucas Gomes abriu o placar para o Sorocaba enquanto Neto balançou as redes para o Foz, garantindo o empate. O jogo teve tempos distintos, com os paranaenses dominando o primeiro tempo e os paulistas melhores no segundo.

Com o resultado, o confronto fica aberto e quem vencer o jogo de volta garante vaga na decisão da competição. Em caso de empate, a partida vai para a prorrogação e, se a igualdade permanecer, quem se classifica é o Sorocaba, que tem melhor campanha.

As duas equipes voltam a se enfrentar na outra segunda-feira (29), às 18h, na Arena Sorocaba, no jogo de volta da semifinal da LNF.

O jogo

Com casa cheia, o Foz Cataratas foi empurrado pela torcida e começou pressionando o Sorocaba, mas viu uma verdadeira parede pela frente, tendo dificuldade para encontrar o caminho livre para finalizar. A melhor chance na primeira metade da partida veio com Gabriel, recuperando a bola no setor ofensivo, mas parando em Lucas Oliveira.

Em ótimo contra-ataque, Willian voltou a assustar os paulistas, mas mandou por cima do gol. O Sorocaba teve sua melhor oportunidade com Ricardinho, em boa jogada pela esquerda, mas na cara do gol, chutou em cima de Peixe. Pressionados, os visitantes tiveram três jogadores pendurados com o cartão amarelo ainda na primeira etapa. Nos segundos finais, Pedrinho cometeu a sexta falta pelo Sorocaba, mas no tiro livre de Biel, Lucas Oliveira defendeu.

Logo na volta do intervalo, Kevin saiu na cara do gol, mas perdeu chance incrível pelo Sorocaba ao acertar a trave. Os paulistas cresceram na segunda etapa, equilibraram o jogo e chegaram mais vezes ao ataque, mas a exemplo do adversário, também encontraram uma equipe bem postada defensivamente.

Na reta final da partida, Danilo Baron e Charuto tiveram boas oportunidades para abrir o placar, mas pararam em defesas de Peixe. O Foz respondeu com Kauê, que recebeu ótimo passe na área, mas viu Lucas Oliveira salvar o Sorocaba. O goleiro voltou a aparecer bem em chute forte de Neto após saída errada de Leozinho.

Restando quatro minutos e meio para o fim, Lucas Gomes recebeu de Ricardinho, partiu em velocidade e deixou Peixe para trás antes de tocar para o gol vazio e abrir o placar. Em desvantagem, o Foz Cataratas partiu para cima nos minutos finais, inclusive com o goleiro-linha. A 34 segundos do fim, em ótima troca de passes, Neto aproveitou que Lucas Oliveira estava fora do gol para tentar fechar o ângulo e tocou de primeira para deixar tudo igual e dar números finais à partida.

Globo Esporte