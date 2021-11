Ágatha e Duda são campeãs em Itapema no último torneio da dupla

Ágatha e Duda encerram neste dia 14 de novembro de 2021 a parceria que durou cinco anos. E a despedida da dupla que venceu mais de 50 pódios e representou o Brasil em Tóquio 2020 não poderia ser mais especial. Isso porque as duas fecham o ciclo com ouro na etapa de Itapema do Circuito Mundial.

- Começamos com uma medalha de ouro e encerramos com uma medalha de ouro. O último torneio do nosso time. É um dia muito especial. Muito feliz - vibrou Ágatha, relembrando a estreia do time em 2017 com título da etapa do Circuito Brasileiro em João Pessoa.

Ágatha e Duda venceram na final realizada neste domingo outra dupla brasileira, Taiana e Hege. Vitória para a experiência da dupla olímpica (2 a 0), que chegou a salvar um set point na primeira parcial, mas fechou na sequência por 25 a 23, em ótimo momento da Duda no jogo.

No segundo set, as duas apenas administraram o bom momento. Ágatha e Duda fecharam o jogo com impressionantes oito pontos de vantagem: 21 a 13. Vale destacar também a ótima estreia de Hege. A cearense que nunca havia participado de uma etapa do Circuito Mundial, levou a prata logo em sua primeira oportunidade.

Após a vitória, Ágatha e Duda fizeram questão de chamar ao centro da quadra a equipe tão importante no projeto vitorioso da dupla. Entre eles, Marco Char, técnico do time, Renan Rippel, preparador físico e gestor da equipe, e Lucas Palermo, auxiliar técnico.

Emocionante também foi o abraço apertado entre as duas após o apito final. Muito felizes, Ágatha e Duda vibraram muito com o título internacional em casa e chegaram a fazer uma volta olímpica com o troféu em mãos.

O futuro separadas

Em entrevista após o título Ágatha fez questão de dizer que não irá se aposentar. Apesar do fim da parceria, ela disse que "ainda está dando caldo" aos 38 anos. A paranaense também deixou claro que a decisão de dar fim ao projeto foi de Duda, que já definiu sua nova companheira. Será Ana Patrícia.

- Duda já escolheu a parceira dela. Titia tá dando caldo aqui ainda, não vou me aposentar - brincou Ágatha.

Ana Patrícia e Duda já jogaram juntas durante as categorias de base. As duas foram, inclusive, campeãs olímpicas da juventude em 2014. Vale lembrar também que, assim como Duda, Ana Patrícia esteve nas Olimpíadas de Tóquio. Na ocasião, ao lado de Rebecca.

Quase 100% verde e amarelo

E por pouco o pódio do Circuito Mundial não foi 100% brasileiro. Isso porque Tainá e Victoria perderam a disputa do bronze para as americanas Cannon e Hughes. Elas foram superadas em 2 sets a 1, parciais 9/21, 21/18 e 15/9.

Melhores Momentos: Cannon/Hughes 2 x 1 Tainá/Victoria pela disputa do bronze no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Deu Brasil também no masculino

Na decisão masculina também rolou confronto entre brasileiros. Melhor para George e Andre que venceram Vitor Felipe e Renato por 2 sets a 0, parciais 29/27 e 21/17. Já o bronze ficou com os austríacos Huber e Dressler. Os dois superaram os italianos Lupo e Ranghieri por 2 sets a 1, parciais 21/16, 19/21 e 16/14.

Globo Esporte