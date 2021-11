Kindermann encerra atividades do futebol feminino e finaliza parceria com o Avaí

(Foto: André Palma Ribeiro / Divugalção / Avaí)



Por Redação Blog do Esporte





A família Kindermann, que comandava a parceria Avaí/Kindermann no futebol feminino brasileiro, anunciou o fim das atividades no futebol e o encerramento da parceria com o clube catarinense. O fim da parceria ocorre seis meses depois do falecimento do patriarca da família, Salézio Kindermann.

“Tomamos essa decisão com a alma, coração e consciência limpa, sabendo que fizemos o que foi possível para que o time chegasse até aqui e concluísse o calendário de competições previstas para 2021. Sabemos do carinho que muitos brasileiros têm pelo Kindermann Futebol Feminino, o quanto essa história e esse legado merecem respeito. Mas esse era o sonho do Salézio Kindermann. O futebol ocupava 100% do tempo dele, ele tinha dedicação exclusiva a isso, entendia e amava esse mundo”, explicaram Valéria, a filha, e Daniel, genro de Salézio, em reportagem publicada pelo portal SCC10.

A grife Kindermann mantinha apenas as atividades do futebol feminino há 13 anos e fechou a parceria com o Avaí em 2019. A equipe foi eliminada da Libertadores feminina na última semana.

“Em respeito ao legado dele (Salézio), nós como família e as atletas que permaneceram até aqui, fechamos este ciclo com a participação na Libertadores, onde encerramos como a 5ª melhor equipe. O legado nunca será apagado, mas a era Kindermann futebol, mantida pela nossa família, encerra aqui”, disseram a família.

As 18 atletas que estavam no clube foram dispensadas e tiveram os direitos assegurados em carteira. A comissão técnica também foi dispensada.

A família mantinha a gestão também do Napoli, que esteve na série A1 do futebol feminino em 2021. O custo com as duas equipes era de R$ 270 mil por mês, o que fez a família rever a manutenção dos times.

Agora, o clube catarinense precisará rever todo o cronograma com a equipe. O Avaí terá eleições presidenciais em dezembro, nas quais serão definidos o futebol da modalidade no clube.