Tour de France chega ao Rio de Janeiro (RJ) neste fim de semana

O Tour de France, maior prova de ciclismo do mundo, chega ao Rio de Janeiro (RJ) entre os dias 19 e 21 de novembro. O L'Étape Rio passará por importantes ruas e avenidas da Cidade Maravilhosa e terá o trajeto de 102 km com 1.096 quilômetros de altimetria acumulada, incluindo os chamados Alpes Cariocas, que incluem a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. Os ciclistas também terão uma versão de 46 quilômetros e 450 m de altimetria.

O ponto de encontro será na Marina da Glória, palco de mega-eventos esportivos e shows, como os Jogos Olímpicos e a regata The Ocean Race. O local receberá o Village para retirada de kits, SAC e os estandes dos patrocinadores a partir desta sexta-feira (19).

A largada, marcada para as 5h do domingo (21), será no Aterro do Flamengo e terá divisão em ondas, conforme o pace dos ciclistas. São esperados competidores de todos os estados do Brasil e até estrangeiros.

O L'Étape chegou ao País em 2015 e já foram realizadas sete edições! Três na cidade de Cunha (SP) e quatro em Campos do Jordão (SP), a última em setembro deste ano com a vitória de Pipo Garneiro, no masculino, e Adriele Mendes, no feminino.

A prova no Brasil foi viabilizada pelo medalhista olímpico Bruno Prada e sua equipe, além de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, empresa que organiza o Tour de France, evento centenário e mais importante do ciclismo mundial.

''Oferecemos uma experiência única aos atletas amadores há sete anos e agora é a vez do cartão-postal do Brasil sediar a prova. Todos são impactados do começo ao fim. E durante a corrida, os atletas terão todo suporte e facilidades, como recapeamento de pista, sinalização do asfalto, bandeiradores e extensa equipe médica, passando por motos de apoio ao centro de operações, dos testes de topografia à pintura de lombadas'', explicou Bruno Prada, medalhista olímpico e organizador das etapas do Tour de France no Brasil.

''São os detalhes que fazem o L’Étape Brasil obter um padrão de segurança que se iguala à das principais provas de ciclismo no mundo. Tudo isso no Brasil, realizado por uma equipe brasileira, dedicada exclusivamente para que nossos ciclistas sintam essa segurança e suporte por todo o percurso'', completou Bruno Prada, organizador do evento.

O L'Étape Rio by Tour de France e o Strava irão premiar os primeiros tempos, masculino e feminino, que completarem a subida forte que passa pela Vista Chinesa e vai até a Mesa do Imperador, com uma inclinação média de 9,3% e 4 km de extensão, do Desafio Rei e Rainha da Montanha durante a prova do dia 21.

As atividades registradas durante o período do Desafio deverão ser carregadas no Strava, em um prazo máximo de uma hora após a conclusão da prova. Haverá pórticos demarcando o início e o término do segmento, onde os melhores tempos ganharão um kit exclusivo Strava e Troféu e pódio do L'Étape Rio.

Os percursos do L'Étape Rio terão uma boa parte da prova acontecendo num terreno plano. Os atletas largam da Marina da Glória, passando pelo Parque do Aterro e seguem sentido à Av. Atlântica pegando todo o trecho de orla das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. São quase 16 km sem ganho de elevação até o Jardim Botânico, onde os competidores aproximam dos trechos de subida, quando chegam na estrada Dona Castorina.

Para os atletas do percurso longo, após terem percorrido todas as etapas dos chamados 'Alpes Cariocas', com a Vista Chinesa, Mesa do Imperador e Canoas, o retorno também oferece mais momentos de pedal no plano, pois após retornarem por todo o percurso e cruzarem a Marina da Glória, passam pelo Aeroporto Santos Dumont, seguindo pelo circuito da APCC Porto Maravilha até a rodoviária, e retornam para o Botafogo pela mesma rota, fechando a primeira volta de duas, antes de ir para chegada.

Os 'Alpes' são o conjunto de ruas e estradas cravadas nas montanhas e áreas de preservação ambiental com muita Mata Atlântica nativa ao redor.

''No novo percurso, os atletas vão largar na Marina da Glória, seguindo pela orla em sentido às famosas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon, onde irão apreciar o nascer do sol na beira mar isolada para o ciclismo nacional'', contou Fernando Cheles, diretor de prova.

Já está disponível também o Guia Oficial do Atleta L'Étape Rio 2021, que reúne todas as informações da prova. O documento online tem percursos, briefing técnico, horários do Village L’Étape e da largada, tudo que será necessário para a retirada do Kit Atleta, entre outros detalhes.