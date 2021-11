Oficial! Solskjaer é demitido do Manchester United depois de goleada para o Watford

Ole Gunnar Solskjaer não resistiu a mais um vexame no Manchester United. O treinador norueguês foi demitido neste domingo pela diretoria um dia depois da derrota do time para o Watford, por 4 a 1.

No comunicado oficial da demissão, o time de Cristiano Ronaldo justificou que a decisão foi por causa dos resultados “desapontantes” das últimas semanas, mas frisando que isso não deve apagar todo o trabalho realizado pelo norueguês ao longo dos três últimos anos para “reconstruir as bases para um sucesso a longo-prazo”.

"Ole sai com nossos sinceros agradecimentos por seus esforços incansáveis ​​como técnico e nossos melhores votos para o futuro. O seu lugar na história do clube estará sempre garantido, não só pela sua história como jogador, mas como um grande homem e um treinador que nos proporcionou muitos grandes momentos. Ele será para sempre bem-vindo de volta a Old Trafford como parte da família do Manchester United", diz um trecho do comunicado.

Na mesma nota, o Manchester United confirmou que o time será comandado interinamente por Michael Carrick, ex-jogador dos Red Devils e que era auxiliar de Solskjaer, na próxima terça-feira, no duelo contra o Villarreal, pela Liga dos Campeões.

"Michael Carrick vai agora assumir o comando da equipe para os próximos jogos, enquanto o clube procura nomear um treinador interino até ao final da temporada", publicou o clube, dando a entender que ainda não trará um técnico efetivo em um primeiro momento.

Zidane e Lopetegui especulados

No entanto, segundo o jornal "The Times", o francês Zinedine Zidane é cotado para assumir o Manchester United. Erik ten Hag, técnico do Ajax, e Brendan Rodgers, do Leicester, são outros candidatos. Só não sabe se ainda neste ano ou na próxima temporada. De acordo com a emissora "Sky Sports", um nome que corre por fora é o de Luis Enrique, técnico da Espanha. Ele, inclusive, teria sido indicado por Cristiano Ronaldo.

O diário "Manchester Evening News", por sua vez, especula Julen Lopetegui, atual treinador do Sevilla. Ele é agenciado por Jorge Mendes, mega empresário português (o mesmo de CR7) e que tem boas relações com a direção do United. Mauricio Pochettino, atualmente no PSG e que trabalhou por muitos anos na Inglaterra à frente do Tottenham, também foi ventilado pela mídia britânica. Ele seria o preferido de Sir Alex Ferguson, lendário ex-treinador dos Red Devils.

Solskjaer deixa United sem ganhar títulos

A derrota fora de casa para o Watford foi o quinto tropeço da equipe nos últimos seis jogos. O Manchester United segue estacionado na tabela do Campeonato Inglês. A equipe está na sétima colocação, com 17 pontos, 12 a menos que o primeiro colocado Chelsea.

No final do jogo, o norueguês pediu desculpas aos torcedores ainda dentro do campo. Solskjaer substituiu José Mourinho no comando do Manchester United em dezembro de 2018. Em julho, ele teve o seu contrato renovado até 2024.

Jogadores se despedem nas redes sociais

Ídolo do clube como jogador - foi dele, por exemplo, o gol que deu o título da Liga dos Campeões de 1999 -, Solskjaer, de 48 anos, comandou o United em 168 jogos, alcançando 91 vitórias e sofrendo 40 derrotas. Ele não conquistou nenhum troféu como técnico. Seu melhor resultado foi o vice da Liga Europa na temporada passada (perdeu a decisão para o Villarreal).

Nas redes sociais, jogadores do atual elenco do Manchester United se despediram do técnico.

- Você sempre deu tudo e todos sabem que você é uma lenda no Manchester United - escreveu o goleiro David De Gea.

- Lenda do clube - postou o atacante Marcus Rashford.

