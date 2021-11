LeBron diz que soco não foi intencional e reclama de suspensão

(Foto: Raj Mehta-USA TODAY Sports)





Foram 39 pontos na noite de quarta-feira. De volta após suspensão por ter dado um soco no rosto de Isiah Stewart, do Detroit Pistons, LeBron James foi essencial na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Indiana Pacers. O gancho, porém, ainda está engasgado. Após o triunfo, o astro afirmou não ter agredido intencionalmente o rival.

- O cotovelo dele ficou meio alto, e - se você olhar, se você assistir ao vídeo - me desequilibrou um pouco. Seu cotovelo ergueu meu braço e, basicamente, tentei nadar em cima dele, em seu braço. E quando eu balancei para baixo em seu braço, ele perdeu o equilíbrio, e o lado esquerdo da minha mão roçou seu rosto. E eu soube na hora. Eu soube imediatamente que havia pegado uma parte de sua cabeça. Eu fui para me desculpar com ele e, obviamente, vocês viram o que aconteceu depois disso. Mas, definitivamente, foi acidental – disse.

O astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, foi punido pela NBA com um jogo de suspensão, após desferir um soco no rosto de Isaiah Stewart, pivô do Detroit Pistons, no jogo deste domingo (veja o vídeo abaixo). A reação de Stewart fez o jogador sofrer punição maior, de dois jogos. O duelo terminou com vitória dos Lakers após desvantagem de 17 pontos.

Ensanguentado, Stewart quis partir para cima do rival (veja no vídeo abaixo). Teve de ser contido diversas vezes por colegas de time e staff. LeBron foi ejetado com uma falta flagrante 2. Foi sua segunda expulsão na carreira. O pivô levou duas faltas técnicas e também terminou expulso.

LeBron, de acordo com o repórter Shams Charania, do The Athletic, tentou descobrir o telefone de Stewart para pedir desculpas. Ainda assim, acredita que a suspensão por um jogo tenha sido exagerada.

- Eu odeio ver o que aumentou depois disso. Não achei que justificasse (uma suspensão). Achei que justificaria uma expulsão por causa do que aconteceu depois disso. Continuar em quadra, ainda no jogo, com a empolgação dos fãs e o que poderia acontecer depois disso, obviamente. Mas uma suspensão, eu não pensei que fosse justificada. Mas a liga fez essa decisão e estamos aqui hoje.

LeBron ficou fora da partida contra o New York Knicks, no Madison Square Garden, seu lugar preferido para jogar. Como joga na Conferência Oeste, seria a única vez que entraria naquela quadra na temporada. O astro, obviamente, não ficou feliz.

- Fiquei arrasado. É o meu lugar preferido no mundo para jogar. Estava ansioso por isso. Mas é o que é...

