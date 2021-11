Atlético-GO acerta retorno do técnico Marcelo Cabo

(Foto: Heber Gomes / Atlético-GO)





Marcelo Cabo é o novo técnico do Atlético-GO. O treinador de 54 anos, que estava por último no Goiás, vai comandar o Dragão em sua terceira passagem. A missão agora é fazer o time, 15º colocado no Brasileirão, se recuperar após três derrotas seguidas e terminar bem a temporada.

O Atlético-GO perdeu na última quarta-feira por 4 a 0 para o Palmeiras, fora de casa. Após o jogo, o presidente do time, Adson Batista, afirmou que poderia ir ao mercado para contratar um treinador.

O time rubro-negro vinha sendo comandado pelo auxiliar Eduardo Souza, membro da comissão técnica permanente. Ele até conseguiu fazer a equipe reagir após a saída de Eduardo Barroca, porém, as derrotas seguidas para Sport, Flamengo, e Palmeiras ligaram o alerta na diretoria.

- É um treinador (Marcelo Cabo) que conhece o time e tem um mês só para trabalhar. Mas temos muitas decisões pela frente. Ele conhece o time, o clube e a gente precisa de um fato novo nesse momento para buscar nosso objetivo – disse o presidente Adson Batista ao ge.

Marcelo Cabo inicia sua terceira passagem pelo Atlético-GO. Em 2016, ele foi campeão da Série B no time goiano, saindo no início da Série A do ano seguinte.

A segunda passagem começou no fim de 2020, numa temporada que terminou somente em 2021 por conta da pandemia. Marcelo Cabo assumiu o Dragão após a saída de Vagner Mancini e ficou até o título goiano, em fevereiro, quando deixou o clube para treinar o Vasco.

