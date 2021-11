Direção banca Vagner Mancini, pede menos "tique-taque" e mais "cara de Grêmio" para evitar queda

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)





Ainda que haja chance matemática, o Grêmio caminha a passos largos para a Série B em 2022. Após a derrota para o América-MG no sábado e os resultados da 32ª rodada do Brasileirão, o risco de rebaixamento voltou a ultrapassar os 90%.

As cobranças pelas desatenções em Belo Horizonte saíram do vestiário e foram aos microfones na voz do vice de futebol Denis Abrahão, que assegurou a permanência do técnico Vagner Mancini até o fim do contrato, em 2022.

Em uma entrevista coletiva pesada e também repleta de críticas à arbitragem, o dirigente chegou a dizer que a equipe sofreu gols "idiotas" no início de cada tempo e também nos acréscimos do primeiro.

Na tentativa de manter a esperança em dia para evitar o terceiro rebaixamento da história, Denis Abrahão garantiu um grupo remobilizado para o jogo de terça-feira contra o Bragantino, às 18h, na Arena. Mas reforçou a cobrança interna.

- Não entendo que tenha ficado mais difícil, e sim menos fácil. Mas acho que temos uma única obrigação. Dar satisfação ao torcedor na próxima terça e entrar com muito tesão e com cara de Grêmio, menos cara de "tique-taque''. É jogo sofrido, é jogo pegado - discursou.

Em sete partidas no comando da equipe, Vagner Mancini conquistou apenas duas vitórias e perdeu outras cinco. A consequência é a areia movediça da penúltima colocação na tabela, a sete pontos de Juventude e Bahia, 17º e 16º colocados, respectivamente.

As contas do Tricolor para evitar a queda seguem as mesmas: cinco vitórias nos sete jogos que lhe restam. Só conseguiria sair do Z-4, na melhor das hipóteses do momento, em três rodadas - até o duelo atrasado contra o Flamengo, no dia 23.

Apesar de obter pouca evolução desde a chegada, Mancini mantém a confiança da direção. Inclusive, ganhou respaldo justamente por "cantar" a jogada do América-MG no primeiro gol do confronto de sábado. Ou seja, a pressão foi para o lado dos jogadores.

- (Mancini) Tem contrato até o fim do ano que vem e vai continuar conosco. Não temos dúvida do trabalho que está sendo desenvolvido. Vim para o jogo tranquilo. Tomamos o gol com um minuto e que foi cantado pelo nosso treinador. Se ele avisa e não acontece, o jogador não cumpre, aí temos que ser coerentes. Temos que ter bom senso - afirmou o vice de futebol.

O elenco gremista volta a treinar nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Na terça, joga contra o Bragantino, na Arena, a partir das 18h. A equipe é penúltima colocada no Brasileirão com 29 pontos, a sete do Bahia, primeira fora da zona de rebaixamento.

Globo Esporte