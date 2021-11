Ketleyn Quadros leva o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi de judô

(Foto: Di Feliciantonio Emanuele)





A última competição da temporada 2021 do Circuito Mundial de judô acontece neste fim de semana na capital dos Emirados Árabes Unidos. E a medalhista olímpica Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008, finaliza o ano com o bronze no Grand Slam de Abu Dhabi. A brasileira derrotou a tcheca Renata Zachova na disputa pelo terceiro lugar da categoria meio-médio (até 63kg). O ouro ficou com a britânica Lucy Renshall, a prata com a holandesa Sanne Vermeer e o outro bronze com a eslovena Andreja Leski.

Ketleyn começou o sábado derrotando a alemã Sappho Coban, por imobilização. Na sequência, perdeu para a australiana Katharina Haecker nas quartas de final. Na repescagem, passou pela israelense Gili Sharir, com uma linda chave de braço, para se qualificar para a disputa do bronze. Contra a Renata Zachova, a medalha só foi definida no golden score, quando a tcheca recebeu a terceira punição e perdeu o combate.

O Brasil teve mais uma representante neste sábado em Abu Dhabi. Na categoria até 70kg, Eduarda Rosa foi eliminada logo na estreia pela mongol Enkhchimeg Tserendulan, com um ippon relâmpago com 6 segundos de luta. Eduarda tem apenas 20 anos e foi medalha de bronze nas Olimpíadas da Juventude de 2018. A titulare da categoria médio é a gaúcha Maria Portela.

Neste domingo, o Brasil encerra sua participação com a pesado (+78kg) Beatriz Souza, cabeça de chave número 1 do Grand Slam.

Globo Esporte