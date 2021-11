LeBron James é suspenso por um jogo, e jogador agredido, por dois

(Foto: Raj Mehta-USA TODAY Sports)





O astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, foi punido pela NBA com um jogo de suspensão, após desferir um soco no rosto de Isaiah Stewart, pivô do Detroit Pistons, no jogo deste domingo (veja o vídeo abaixo). A reação de Stewart fez o jogador sofrer punição maior, de dois jogos. O duelo terminou com vitória dos Lakers após desvantagem de 17 pontos.

Ensanguentado, Stewart quis partir para cima do rival. Teve de ser contido diversas vezes por colegas de time e staff. LeBron foi ejetado com uma falta flagrante 2. Foi sua segunda expulsão na carreira. O pivô levou duas faltas técnicas e também terminou expulso.

James não atuará contra o New York Knicks, na terça-feira, no Madison Square Garden. O jogador dos Pistons perderá os encontros contra Miami Heat, em casa, e Milwaukee Bucks, na arena do adversário, terça e quarta-feira, respectivamente.

O repórter Shams Charania, do The Athletic, noticiou nesta segunda-feira que James tentou conseguir o número de telefone de Stewart para ligar pedir desculpas, com o argumento de que o movimento não foi intencional.

