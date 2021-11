Alfa Romeo anuncia Guanyu Zhou no lugar de Giovinazzi para 2022

(Foto: Joe Portlock - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images)





A Alfa Romeo confirmou que é Guanyu Zhou quem substituirá Antonio Giovinazzi em sua formação para a temporada 2022 da Fórmula 1. O chinês de 22 anos é piloto de testes da Alpine e hoje disputa a Fórmula 2 pelo terceiro ano na equipe UNI-Virtuosi. Ele terá como colega na F1 Valtteri Bottas, atual piloto da Mercedes e que ocupará o lugar do compatriota Kimi Raikkonen no próximo ano, com a aposentadoria do campeão de 2007.

Zhou disputa pela primeira vez o título da F2 com o estreante Oscar Piastri, mas está na vice-liderança do campeonato com 142 pontos contra 178 do rival australiano.

O chinês tem três vitórias na categoria e conquistou outros três pódios; seu último triunfo foi na corrida 3 na Rússia. Restam duas rodadas para o fim da temporada, na Arábia Saudita e Abu Dhabi.

O novo piloto da Alfa Romeo estreou nos monopostos em 2015 pela F4 italiana, terminando o ano como vice-campeão. Ele, que já foi piloto de desenvolvimento da Renault na F1, também disputou a F3 europeia e, em 2021, a F3 asiática, a qual venceu com quatro triunfos.

Antonio Giovinazzi deixa a F1 após três temporadas. Desde sua estreia em 2019, ele, que integrou a Academia de Pilotos da Ferrari, representou a Alfa Romeo pela categoria - tendo sido seu piloto de testes no ano anterior.

O italiano disputou 59 GPs (sem contar as três provas finais do atual campeonato) e teve como melhor resultado um quinto lugar no GP do Brasil de 2019.

Atualmente, Giovinazzi ocupa a 18ª colocação no campeonato de pilotos com apenas um ponto, que conquistou no GP de Mônaco. Seus melhores resultados foram dois 17º lugares nas temporadas de 2019 e 2020.

