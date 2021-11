Xavi esconde time para sua estreia no Barcelona, exalta Dani Alves e diz: “Vamos precisar da torcida”

Na véspera de sua estreia como novo técnico do Barcelona, o ex-jogador Xavi escondeu o time que vai escalar para o dérbi catalão contra o Espanyol, neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol (o ge acompanhará a partida em tempo real a partir das 17h).

- Ainda não decidi sobre o onze (inicial). Valorizo muito o treino e como estão os jogadores. Meus sentimentos são bons com os jovens, não só os que já estavam (no elenco), mas também aqueles que têm subido. Não temos de Martin (Braithwaite), Kun (Agüero) ou Dembélé e temos de desenhar (o time) com os jovens. Eles estão preparados, já os vimos no Barça B e podem haver algumas surpresas (na escalação) – afirmou Xavi, em entrevista coletiva.

E falando sobre jovens, Xavi, no papo com os jornalistas, fez questão de frisar que, embora o Barcelona precise urgentemente de resultados (o clube está em 9º lugar na La Liga, 11 pontos atrás da líder Real Sociedad), os jovens do elenco não podem ser pressionados. E que a torcida precisa “jogar” junto.

- O que tenho visto nos treinos é positivo... ritmo, intensidade, já temos isso. Temos jogadores jovens com muito entusiasmo, mas vamos precisar da torcida. Esse positivismo recente em torno do clube tem que ser transformado em resultados a partir de amanhã (sábado) – afirmou Xavi, que continuou:

- Vamos tentar ter a bola, criar oportunidades, não especular, pressionar alto, e jogar no campo adversário. Acreditamos que assim é mais fácil chegar aos resultados. Não podemos falhar porque temos urgências na classificação. Estamos em nono e não podemos falhar. Passamos isso para os jogadores, mas também sabemos que temos jogadores jovens e não queremos pressioná-los – salientou.

E um jogador que pode trazer experiência a esse jovem elenco culé é Daniel Alves. No entanto, o brasileiro de 38 anos só poderá estrear ano que vem. Fato lamentado por Xavi.

- (Daniel Alves) é um cara positivo, um vencedor, transmite caráter, tem alma. Está muito bem fisicamente. Passou no exame médico e é um futebolista espetacular. A experiência dele (vai ajudar muito). Não tenho dúvidas. Pena que ele só pode jogar em janeiro.

Perguntado sobre quando o time terá sua “cara”, Xavi disse que ainda é cedo para isso.

- Não sei quanto tempo preciso para implementar a (minha) ideia (de jogo), mas esta semana tivemos muitas conversas individuais e coletivas. Sobre defesa, ataque, estratégia... Queremos jogar bem o futebol, mas vocês (jornalistas) só vão nos valorizar pelos resultados – “cornetou” Xavi.

Globo Esporte