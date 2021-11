O campeão voltou! Douglas Brose é tricampeão mundial de karatê

(Foto: Henrique Arcoverde)





Maior carateca da história do Brasil e um dos maiores nomes do esporte do mundo, Douglas Brose mostrou nesse sábado porque chegou nesse patamar. Ele venceu o italiano Angelo Crescenzo, que era o atual campeão mundial, e se sagrou tricampeão mundial da categoria até 60 kg, aos 35 anos.

Os dois caratecas começaram se estudando muito e sem arriscar. Faltando 58 segundos, Crescenzo tentou socar por baixo, mas Douglas respondeu muito rápido e acertou um chute na cabeça, abrindo três a zero. O italiano tentou buscar, mas a experiência do brasileiro falou mais alto e Douglas não deu nenhuma chance.

Essa é a quinta medalha de Douglas em mundiais. O brasileiro foi ouro em 2010 e 2014, prata em 2012 e bronze em 2008. Douglas fez uma competição de muita superação. Em 2018, ele teve uma lesão na calcanhar de Aquiles e mal conseguiu disputar o Mundial daquele ano, o que acabou o afetando na corrida olímpica. Ainda se recuperando desse problema, ele acabou tendo uma lesão na mão, precisou colocar um pino e disputou a competição em Dubai com muita dor.

Para chegar à final, Douglas fez uma campanha perfeita na quarta-feira. Passou na estreia pelo esloveno Niklas Tamse por 4 a 2. Depois venceu por 2 a 1 Abdullah Shaaban, do Kuwait, e por 2 a 0 o sul-coreano Gu Ju Yeong. Nas quartas de final, o brasileiro dominou o cazaque Kaisar Alpysbay por 3 a 0. Na semifinal, se manteve sempre à frente do placar e despachou o marroquino Ali Jina Abdel por 3 a 1.

Douglas Brose não esteve nas Olimpíadas de Tóquio, a estreia olímpica do karatê. A categoria até 60kg se juntou com a categoria até 67kg, e Douglas acabou superado na disputa interna do Brasil por Vinícius Figueira, vice-campeão mundial da categoria até 67kg em 2018. Douglas ainda disputou o pré-olímpico na categoria até 75kg, mas nenhum brasileiro se classificou para os Jogos. A modalidade não está no programa para Paris 2024.

Globo Esporte