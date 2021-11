Beatriz Souza é campeã do Grand Slam de Abu Dhabi de judô

(Foto: IJF Media)





Beatriz Souza não deu chance às rivais e foi campeã do Grand Slam de Abu Dhabi neste domingo. A brasileira de 23 anos venceu duas lutas, a primeira com um lindo ippon, para ficar com a medalha de ouro no torneio que encerra a temporada 2021 do Circuito Mundial de judô. No sábado, Ketleyn Quadros já havia levado o bronze.

Cabeça de chave número 1 da categoria pesado (+78kg), Bia chegou como favorita nos Emirados Árabes Unidos. Com apenas sete judocas na disputa, a brasileira começou sua campanha já nas semifinais. Ela encarou a mongol Adiyasuren Amarsaikhan e venceu com um ippon impressionante.

Na decisão, dominou a francesa Lea Fontaine. Conseguiu um wazari logo no início e depois apenas administrou o combate. Este foi o terceiro confronto das duas, agora com três vitórias da brasileira.

Globo Esporte