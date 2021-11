Após título mundial, Pâmela Rosa é anunciada pela LOS Grandes

Após o título de bicampeã mundial de Skate Street, Pâmela Rosa foi anunciada pela Los Grandes neste domingo. A skatista se junta ao medalhista olímpico Kevin Hoefler como influenciadora da organização. Os dois foram anunciados em uma janela de menos de um mês.

A Super Coroa da Street League em Jacksonville na Flórida, teve dobradinha brasileira com a Rayssa Leal - também fã de games - em segundo lugar. Já Kevin Hoefler ficou em 5° na competição masculina.

No vídeo de anúncio, Rodrigo "El Gato", sócio da Los Grandes, aparece nos Estados Unidos tentando andar no skate com a ajuda de Hoefler. Sem sucesso, Pâmela aparece para oferecer ajuda e surge com o título conquistado neste domingo. A organização postou que antecipou o anúncio após a vitória.

Globo Esporte