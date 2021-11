Globo assina com sete empresas e fecha pacote de publicidade para transmissão do futebol em 2022

A Globo anuncia, nesta quinta-feira, que fechou o pacote de publicidade para a transmissão do futebol brasileiro na próxima temporada.

Esta é a primeira vez em que a emissora negociou sete cotas de publicidade – em vez de seis, como fez nos anos anteriores.

Além disso, das seis companhias que compraram o pacote do futebol para 2021, cinco renovaram contratos para a próxima jornada, em 2022.

As empresas são:

Amazon

GM

Hypera Farma

Itaipava

Itaú

Sporting Bet

Vivo

Na apresentação que levou ao mercado, a emissora ressalta a audiência registrada em 2021 pelo Campeonato Brasileiro (34,7 milhões de pessoas por partida, 129 milhões no total) e pela Copa do Brasil (37,1 milhões de pessoas por jogo, 95 milhões no total).

A Globo não terá em 2022 a transmissão de alguns campeonatos estaduais – como os de São Paulo e Rio de Janeiro – e da Libertadores.

A publicidade na transmissão compõe a estrutura de remuneração do futebol brasileiro. A Globo direciona o dinheiro desses anunciantes para o investimento na compra dos direitos de transmissão, portanto o destino da verba está majoritariamente no caixa dos clubes.

Globo Esporte