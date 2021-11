Ídolo do Liverpool, Steven Gerrard é anunciado como novo técnico do Aston Villa

(Foto: Getty Images)





O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira a contratação de Steven Gerarrd como novo técnico da equipe. Ídolo do Liverpool, o ex-jogador de 41 anos chega para o lugar de Dean Smith, demitido no último fim de semana, e com um contrato de duas temporadas e meia.

Gerrard começou a carreira de técnico nas categorias de base do Liverpool em 2017. No ano seguinte, ele assumiu o comando do Rangers e foi campeão escocês na última temporada de forma invicta e deixou o time na atual como líder da liga nacional. Ao todo, foram 190 partidas com 123 vitórias.

“O Aston Villa é um clube com tradição e com uma história rica no futebol inglês. Estou muito orgulhoso de ser o novo treinador. O clube conversou comigo e me mostrou a ambição e os planos que tem para o futuro. Estou ansioso por ajudar o Villa a atingir esses objetivos – disse Gerrard, ao site oficial do Aston Villa.

Curiosamente, Steven Gerrard vai treinar o clube no qual marcou mais gols em toda a carreira de jogador, num total de 12, incluindo aí dois hat-tricks.

A missão de Gerrard no Aston Villa será evitar que o time seja rebaixado para a Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês. O clube, que conta com o brasileiro Douglas Luiz no elenco, está na 16ª colocação, duas posições acima do Z-3. A equipe de Birmingham vem de cinco derrotas seguidas, a última delas para o Southampton, por 1 a 0.

Globo Esporte