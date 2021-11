Sorocaba vence o Joinville na prorrogação e garante vaga na semifinal da LNF

(Foto: Juliano Schmidt/JEC)





Virou rotina! Pela quarta temporada consecutiva, o Sorocaba está na semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste sábado, o time paulista perdeu para o Joinville por 4 a 3 no tempo normal, mas venceu por 1 a 0 na porrogação, na Arena Sorocaba, no jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, disputada em Santa Catarina, o Sorocaba também venceu: 3 a 2.

No tempo normal, o Joinville marcou três vezes com Dieguinho e uma com o goleiro Willian. Os gols do Sorocaba foram marcados por Sinoê (duas vezes) e Charuto. Na prorrogação, Rodrigo marcou restando dez segundos para o fim do jogo para manter o Sorocaba na briga pelo título.

O Sorocaba aguarda agora o vencedor do confronto entre Foz Cataratas e São José para conhecer o rival da semifinal. Na primeira partida, os times empataram por 2 a 2. O confronto decisivo será neste domingo, em Foz do Iguaçu-PR.

Além do Sorocaba, outro classificado para a semifinal da LNF é o Cascavel, que eliminou o Joaçaba. O time paranaense enfrenta o vencedor de Atlântico Erechim e Carlos Barbosa, que fecham a disputa das quartas de final na segunda-feira.

O jogo

Enquanto um time precisava vencer para forçar a prorrogação, o outro jogava pelo empate para avançar pela quarta vez seguida para a semifinal da Liga Nacional. Joinville e Sorocaba travaram um confronto muito estudado e poucas chances criadas nos primeiros minutos de jogo no interior paulista.

Quem chegou perto de abrir o placar primeiro foi o Joinville, mas quem marcou foi o Sorocaba. Após rápido contra-ataque puxado por Ricardinho, a bola sobrou para Sinoê chutar duas vezes para colocar os donos da casa em vantagem. Logo em seguida, Danilo Baron soltou a bomba na entrada da área, a bola desviou em Sinoê e enganou o goleiro Willian.

Na reta final do primeiro tempo, com clima quente entre os jogadores dentro e fora de quadra, o Joinville conseguiu diminuir com um golaço de Dieguinho, que bateu de primeira no ângulo do goleiro Lucas Oliveira.

A etapa final começou em alta rotação. Com três boas chances de ampliar a vantagem, o Sorocaba viu o Joinville chegar mais perto de empatar a partida, com chute de Dieguinho que explodiu na trave de Lucas Oliveira.

O clima ferveu com o empate do Jonville. Willian recebeu e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Lucas Oliveira. Na sequência, Leandro Lino arrancou e rolou para Charuto recolocar os donos da casa à frente no placar. Em seguida, Machado e Leandro Lino, do Joinville e do Sorocaba, acabaram expulsos pela arbitragem após troca de agressões.

Antes do apito final, jogadores de Sorocaba e Joinville paralisaram a partida para apartar briga entre torcedores nas arquibancadas da arena no interior paulista.

Pressionando, o Joinville conseguiu o empate apostando no goleiro-linha. O artilheiro Dieguinho aproveitou troca de passes para igualar o placar para os catarinenses. No lance seguinte, Dieguinho tocou de bico após nova troca de passes para colocar o Joinville à frente: 4 a 3.

Prorrogação

Precisando vencer para ficar com a vaga na semifinal, o Joinville partiu para cima do Sorocaba, que adotou estratégia mais conservadora já tinha a vantagem do empate. No início do segundo tempo, o ala Xuxa, nascido em Sorocaba, quase estragou a festa dos torcedores da cidade natal ao acertar a trave do goleiro Lucas Oliveira.

Apesar da pressão catarinense, foi o Sorocaba que conseguiu marcar. Após sexta falta do Joinville, Rodrigo cobrou o tiro livre para garantir a vitória no tempo extra e a classificação paulista à semifinal da LNF.

Globo Esporte