Julio Cesar desiste de aposentadoria e vira líder em um Bragantino cheio de promessas

(Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)





O aniversariante do dia era o goleiro Julio Cesar, do Red Bull Bragantino. Em uma rede social, jogadores do Massa Bruta publicavam fotos ao lado do arqueiro para parabenizá-lo. E praticamente todas tinham algo em comum: agradecimento ao atleta por conselhos, pelo exemplo.

Aos 37 anos, Julio Cesar é um dos líderes do jovem grupo do Bragantino. Com longa passagem pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial, o goleiro também é um dos mais antigos no clube de Bragança Paulista.

Essa experiência ele coloca à disposição da equipe, que neste sábado, disputa pela primeira uma final internacional. O Bragantino encara o Athletico, às 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela decisão da Copa Sul-Americana.

Julio Cesar é reserva do Massa Bruta, mas exerce grande liderança no time. Nos dias que antecedem a decisão, ele tem mantido as conversas com os demais atletas e passado o que pode vir a ajudar os companheiros.

– É uma semana importante. A semana mais especial desde quando estou aqui. Todo mundo um pouco ansioso, o que é normal, mas todo mundo feliz. Estou feliz de estar vivendo novamente esse momento, vivenciando uma final – comentou.

– Os papos são bem leves, informais, nessas trocas de experiência. Conversamos, falamos o que vivemos. Na hora da final, a troca de experiência é sobre o que pode funcionar, mostrar o que viveu, como foi outro dia, outra final. Tento ajudar a todos da melhor forma – disse Julio Cesar.

Para a decisão contra o Athletico, o goleiro destaca a importância de ter o emocional equilibrado.

– Temos que ter a cabeça boa, controlar as emoções. Sabemos da qualidade do Athletico, mas temos que lembrar de tudo aquilo que a fez para chegar até aqui. (...) É um adversário dificílimo, muito preparado. Um pouco mais cascudo, um time que marca muito bem. Mas é um jogo de igual para igual mesmo. A gente tem chance – destacou.

Julio Cesar foi contratado em dezembro de 2017 pelo RB Brasil, até então o principal time da marca no país. Quando a Red Bull assumiu o controle do Bragantino, em 2019, Julio foi um dos jogadores que migraram para o Massa Bruta.

– Para quem vive o dia a dia, não é surpresa pela organização. A gente sabia que alguma coisa aconteceria uma hora ou outra. Fico feliz em participar disso. O Red Bull é um clube muito sério e que tem tudo para ter muito sucesso. Agora, é daqui para cima. Disputar grandes campeonato, brigar por mais títulos. É resultado da seriedade e do empenho de todos – destacou.

Convite quando pensava em parar

Antes de defender o Bragantino, Julio Cesar atuava pelo Santa Cruz. Na temporada de 2017, o time pernambucano terminou o Campeonato Brasileiro da Série B na 18ª colocação e foi rebaixado à terceira divisão nacional.

O momento ruim do clube, não apenas dentro de campo, desmotivou Julio Cesar.

– Foi um ano difícil, salários atrasados, muita turbulência. Eu não queria aquilo mais para a minha carreira. Foi um ano muito complicado, difícil mesmo. Pensei em parar – relembrou.

– Minha carreira estava em uma situação difícil. Até que chegou o convite do Red Bull. Parei para pensar, me apresentaram o projeto, todos que eu conhecia sempre me falavam bem daqui. Inicialmente, era só para jogar o Paulista. Aceitei de cara. Os cinco meses viraram seis, sete até agora. Sou muito grato pela oportunidade e muito feliz por ter feito essa escolha – acrescentou.

Quando a Red Bull assumiu o controle do Bragantino, o primeiro campeonato a ser disputado foi o Brasileiro da Série B. Julio Cesar foi o capitão da equipe no torneio e ergueu a taça de campeão. Como líder, ele se diz uma pessoa aberta às brincadeiras dos mais jovens, que gosta de conversar e, principalmente, passar mensagens por meio do exemplo.

Em 2020, o goleiro Cleiton chegou ao Bragantino vindo do Atlético-MG, mas Julio ainda continuou como titular no começo da temporada. Porém, no decorrer do ano, acabou virando opção no banco de reservas.

– O Cleiton é um grande goleiro. Merece muito sucesso pela qualidade, pela personalidade. Para mim, ele só tem características boas de um goleiro de sucesso. Eu trabalho para corresponder, ajudar o clube da melhor forma, seja em campo ou fora. Procuro ser um cara experiente no elenco, que pode ajudar os mais jovens, com conselhos bacanas. Quero jogar, é lógico, como todo mundo quer jogar. Mas tenho um respeito muito grande pelo Cleiton. É um menino que escuta, um cara do bem. Estamos sempre juntos. Um menino que tenho muito carinho mesmo – afirmou.

Planos fora de campo

Julio Cesar renovou recentemente o contrato com o Bragantino até dezembro de 2022. O novo vínculo mostra que o atleta ainda tem o desejo de continuar nos gramados e sente que tem condições de atuar em alto rendimento.

– Tenho mais um ano para jogar em alto nível. Não sei ainda, mas pode ser que seja o meu último ano. Estou já vendo alguma outra área, mas é uma coisa que vou deixar para frente. Não se vai ser muito mais para frente. Quero parar na hora certa – comentou.

Quando optar em encerrar a carreira como goleiro, Julio Cesar vê a continuidade em outra área no Bragantino como algo que gostaria. Em 2019, o zagueiro Anderson Marques se aposentou e seguiu no clube no ano seguinte em nova função. Esse pode ser o caminho de Julio.

–Estou me preparando. Estou fazendo o curso de gestão da CBF Academy, que acaba no meio do ano que vem. Estou vendo novos possibilidade, estou me preparando para, quando parar, já ter um caminho. A minha vontade é ter uma carreira aqui por toda a organização do clube, a forma como as coisas são feitas, de maneira correta, transparente – disse.

– A princípio, meu plano seria mais para a área de gestão. Mas quero deixar mente aberta. Vamos ver o que vai acontecer quando encerrar – completou.

Globo Esporte