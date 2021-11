Despedida: Valentino Rossi faz sua última corrida na MotoGP

(Foto: Getty Images)





Heptacampeão da MotoGP, Valentino Rossi se despediu neste domingo oficialmente da categoria. Um dos maiores e mais carismáticos campeões do motociclismo terminou em 10º lugar sua última corrida, válida pelo Grande Prêmio de Valência, na Espanha.

Francesco Bagnaia, da Ducati, venceu a prova e dedicou o pódio justamente à lenda da MotoGP e também seu mentor.

- A vitória desta corrida é um presente para Valentino. Quero dedicar esta corrida a ele e agradecer o que tem feito por nós na academia - disse Bagnaia.

O italiano de 42 anos, apelidado de "O Doutor", é considerando uma ruptura na história do motociclismo. Foram 26 anos e nove títulos de campeão do Mundial de Motovelocidade (sendo sete deles na categoria principal).

Rossi foi homenageado não só por seus colegas pilotos após a corrida, que o cercaram na pista. Lendas de outras modalidades, como os tenistas Roger Federer e Rafa Nadal, também vibraram com a lenda no telão montado no GP.

Os atores de Hollywood Tom Cruise, Chris Hemsworth e Keanu Reeves também enviaram mensagens de apoio a Rossi, o único piloto a conquistar títulos nas categorias 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP.

Rossi deu uma última volta de honra ovacionado pela multidão de pé, enquanto fogos de artifício pontilhavam o céu. A equipe dele Petronas Yamaha também exaltou a lenda.

Jack Miller terminou em terceiro para garantir o campeonato por equipes para a Ducati, enquanto o campeão mundial de 2020, Joan Mir, da Espanha, perdeu um lugar no pódio depois de avançar após uma queda do companheiro de equipe da Suzuki Alex Rins no meio da corrida. O novo campeão mundial da Yamaha, Fabio Quartararo, terminou em quinto.

