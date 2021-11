Novak Djokovic faz suspense e não confirma presença no Australian Open: "Veremos"

(Foto: Getty Images)





Número um do mundo, Novak Djokovic está fazendo suspense sobre a participação no Australian Open, que abre a temporada 2022. O torneio exigirá vacinação completa contra a Covid-19 (com duas doses) de todos competidores. Até o momento, o tenista sérvio não se pronunciou sobre seu status de imunização. Ao ser questionado sobre a defesa do título da competição em janeiro do próximo ano, Djokovic disse apenas uma palavra: "Veremos".

Depois de longas discussões entre os líderes da ATP e WTA com a Tennis Australia e o Governo de Victoria, a proposta de que os não vacinados poderiam vir com uma quarentena obrigatória de duas semanas não foi aceita.

O rival Alexander Zverev, que derrotou o sérvio no ATP Finals, falou sobre a situação. O alemão acredita que "algum tipo de exceção seja feita para ele [Djokovic]. Espero que ele possa jogar porque é o número um. Mas é claro que estamos falando de um vírus e as regras são definidas pelo país".

As vacinas aceitas para entrar na Austrália são Pfizer, Astrazeneca, Janssen, Moderna, Covishield, Sinovac e Sinopharm. O imunizante Sputnik, feito na Rússia, não é reconhecido.

Roger Federer já confirmou presença no torneio. Rafael Nadal ainda é dúvida por conta de uma lesão no pé esquerdo. O torneio australiano está marcado para começar no dia 17 de janeiro, em Melbourne. Maior campeão da história na Austrália, Djokovic pode ultrapassar Nadal e Federer e se isolar em número de taças dos principais torneios, mas ele precisa tomar a vacina para jogar.

Globo Esporte