Brasileiras buscam manter hegemonia na Libertadores

(Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária SA)

Por Redação Blog do Esporte





Três clubes brasileiros disputam da Copa Libertadores Feminina em 2021. Diferente da masculina, os clubes se reúnem em um país para a disputa, em determinado período do ano, e em 2021 a competição ocorre no Chile.

No grupo A está a Ferroviária, atual campeã da competição, e que vem de duas vitórias na Copa, contra Sol de América (3x0) e Deportivo Cuenca (2x1).

No grupo B está o Avaí/Kindermann, que possui uma vitória em um empate. Derrotou a equipe do Yaracuyanos por 4 a 0 e empatou com o Santiago Morning por 0 a 0.

No grupo D está o Corinthians, que venceu os dois confrontos até então, contra San Lorenzo (2x0) e Nacional (5x1).

A competição volta nesta terça e quarta-feira. Dia 9, o Avaí enfrenta o líder do grupo Cerro Porteño às 17h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, a Ferroviária joga contra o Santa Fé. O Corinthians entra em campo na quarta, contra o Deporttivo Capiatá, às 17h30.