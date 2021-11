Alan Souza rescinde contrato com clube russo após lesão

Alan Souza rescindiu seu contrato com Kuzbass Kemerovo. O clube russo anunciou o rompimento de forma amigável através de uma nota em seu site oficial. De acordo com o comunicado, o oposto da seleção brasileira sofreu uma lesão em um dos pés e, por isso, deixa o clube. O atleta fará a recuperação no Brasil.

O oposto chegou ao Kuzbass após as Olimpíadas de Tóquio. Nos três jogos que fez pelo clube no Campeonato Russo, logo se tornou o principal atacante da equipe. Foram 61 pontos, com 54% de eficiência no ataque.

- O contrato com Alan Souza foi rescindido de comum acordo entre as partes devido a lesão física. Em meu próprio nome, em nome dos jogadores, funcionários, fãs do clube, quero agradecer a Alan por fazer parte do nosso clube. Desejamos-lhe uma rápida recuperação da lesão e continuação da carreira profissional. Tenho certeza que veremos seu excelente desempenho na próxima Copa do Mundo de 2022, em Kemerovo, como parte da seleção brasileira - disse Sergey Lomako, diretor-executivo da Kuzbass.

Essa foi a primeira experiência de Alan em um time europeu. O oposto, principal aposta para a posição para as próximas temporadas da seleção, se destacou na Superliga com as camisas do Cruzeiro e do Sesi-SP.

Globo Esporte