Vanderlei Luxemburgo fala sobre renovação de contrato com o Cruzeiro: "Estou mais perto"

Um dia antes do jogo contra o Vitória, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo veio a público para falar a respeito da negociação sobre a permanência no comando do Cruzeiro na próxima temporada.

Em vídeo divulgado pela TV Cruzeiro, Luxemburgo disse que não fez exigências ao clube para continuar no comando da equipe mineira, em 2022, conforme publicou o ge,globo, nessa sexta-feira. A reportagem apurou que o técnico espera ter garantias da diretoria cruzeirense, em termos de reforços, além de questões financeiras e salariais, para renovar o vínculo.

Neste sábado, o treinador declarou que está mais perto de um acordo para seguir dirigindo o time. Na gravação, Vanderlei explicou que as conversas com Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, em torno da permanência, passam por "diversas negociações" até o acerto final.

- Não tô me afastando, muito pelo contrário, estamos nos aproximando, cada vez mais, conversando sobre as nossas possibilidades para o ano que vem, daquilo que nós vamos fazer. É assim que se renova o contrato - disse o treinador cruzeirense

"E a negociação de uma renovação de contrato passa por diversas negociações até chegar a um denominador comum, até chegar ao acerto. E muito pelo contrário, ao invés de estar mais distante, eu acho que estou mais perto da renovação com o Cruzeiro" - Vanderlei Luxemburgo

O contrato de Vanderlei Luxemburgo com o Cruzeiro termina no fim do ano. Na terça-feira passada, o treinador condicionou permanência dele no clube a planejamento totalmente diferente ao que foi feito em 2021. Desde que chegou ao clube, Vanderlei se mostrou incomodado com os atrasos salariais de colaboradores e atletas.

- O pagamento, eu falei da vez passada, foi pago em dia. Agora tem uma outra história, e o clube está se movimentando para outra história aí. Então isso tudo é questão de conversar. Não tem nada disso, torcedor cruzeirense. Tô me afastando absolutamente nada, tô negociando com o Sérgio e com o clube - disse o treinador.

A delegação do Cruzeiro está em Salvador, onde o time enfrenta o Vitória, neste domingo, às 19h, pela sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 11º lugar na tabela, sem chance de acesso e livre do risco de rebaixamento, a equipe mineira cumpre tabela na reta final da competição.

Confira a íntegra do pronunciamento de Vanderlei Luxemburgo na TV Cruzeiro:

"Tô vindo aqui falar com a nação azul e explicar uma situação, que sempre é assim, sempre é desconfortável. O Globo.com (ge.globo) soltou uma matéria dizendo que eu estou mais distante do Cruzeiro por que eu exigi algumas coisas e com isso fez com que eu me distanciasse da renovação. A primeira conversa que eu tive com o Sérgio, agora essa semana, nós falamos de série de coisas, e não teve exigência nenhuma, não teve nada disso.

Acho que isso repercutiu em outros veículos de informação, e não condiz com a verdade. Não tem nada disso. Não tô me afastando, muito pelo contrário, estamos nos aproximando, cada vez mais, conversando sobre as nossas possibilidades para o ano que vem, daquilo que nós vamos fazer. É assim que se renova o contrato. Não é questão, que nem eu falei, de independência ou morte, ficou ou não fico se contratar ou não contratar, tem pagamento ou não tem pagamento. Não teve nada disso.

A discussão passa por uma série de coisas, mas essa coisa de que falou que eu estou distante, que eu exigi. Mas quem eu exigi? O pagamento, eu falei da vez passada, foi pago em dia. Agora tem uma outra história, e o clube está se movimentando para outra história aí. Então isso tudo é questão de conversar. Não tem nada disso, torcedor cruzeirense. Tô me afastando absolutamente nada, tô negociando com o Sérgio e com o clube.

E a negociação de uma renovação de contrato passa por diversas negociações até chegar a um denominador comum, até chegar ao acerto. E muito pelo contrário, ao invés de estar mais distante, eu estou mais perto da renovação com o Cruzeiro."

Globo Esporte