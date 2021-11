Foz Cataratas vence e está na semifinal da LNF 2021

O Foz Cataratas está na semifinal da Liga Nacional de Futsal 2021. O Azulão paranaense derrotou o São José por 3 a 1 em casa no início da tarde desde domingo (14/11), na segunda partida das quartas de final entre as duas equipes. No jogo de ida, disputado em São José dos Campos, as equipes empataram em 2 a 2. Dessa vez, apesar do aparente equilíbrio em quadra, o Foz foi mais efetivo e conseguiu marcar três vezes, com William Bolt, Leo Costa e Pedro, enquanto o São José até atacou mais, mas só conseguiu furar a defesa adversária uma vez, com Alisson.

O Foz vai enfrentar o Sorocaba nas semifinal, enquanto o Cascavel aguarda o vencedor de Carlos Barbosa e Atlântico para a definição do outro confronto.

Ao fim do jogo, William Bolt, autor de um dos gols do Foz e do passe para o gol de Pedro, tirou a camisa e ficou com a camiseta que levava por baixo, na qual se lia uma mensagem para sua mãe, Maria de Fátima.

- Minha mãe está com câncer e eu não estou podendo estar tanto com ela. Então essa é a maneira que eu encontrei de estar junto. Estamos na semi, mãe, te amo! - disse o jogador, emocionado, após a classificação.

O jogo

1º tempo

O primeiro tempo foi tão brigado que durou uma hora, por causa de todas as faltas e paralisações e tempo técnico. Apesar dos momentos truncados, teve emoção de sobra, com três gols, bolas na trave e defesaças dos dois goleiros, especialmente Peixe, do Foz.

O Foz abriu o placar logo aos 3min27s, com William Bolt finalizando após protagonizar uma bela tabelinha com Kauê. Mas a alegria dos paranaenses durou pouco. Um minuto e meio depois, na marca de 5min03s, Joãozinho levou a bola para perto da linha de fundo adversária, entortou Leo Costa com seus dribles e tocou para a chegada, de frente, de Alison, que chutou de primeira e empatou a partida em 1 a 0.

A partir daí, foram mais de dez minutos de tentativas, con chutes a gol e bolas cruzadas na área. O São José atacava mais: autor do gol da equipe, Alisson obrigou Peixe a uma grande defesa, e pouco depois Pelé acertou a trave. Mas a bola que entrou foi paranaense, aos 16min30s, após um lindo chute cruzado, de fora da área, de Leo Costa. E o Foz Cataratas foi para o intervalo com a vantagem, ganhando por 2 a 1.

2º tempo

O segundo tempo foi feio. O público acompanhou um jogo travado, sem emoções ou chutes a gol. O Foz fazia seu papel de segurar o resultado, e o São José não conseguia encontrar espaços para empatar o jogo e levá-lo para a prorrogação.

Faltando sete minutos para o fim, os dez jogadores se encontravam no campo de defesa do Foz, inclusive o goleiro Matheus, do São José. Ainda assim, a bola corria de pé em pé, mas para os lados, às vezes para trás, dificilmente para frente.

Somente faltando cinco minutos começou a haver alguma emoção, com o São José apostando tudo e optando por jogar com goleiro-linha. Um minuto depois, teve uma falta perigosíssima a seu favor, mas Peixe estava em grande dia e fez mais uma bela defesa, com a perna esquerda.

E como quem não faz, leva, já diz o velho ditado, o Foz terminou de carimbar a passagem para a semifinal quando faltavam apenas 16 segundos para o fim da partida. Aos 19min44s, o São José tentava ainda um último ataque quando William Bolt roubou a bola e lançou para Pedro, sozinho da quadra adversária, marcar o terceiro do Azulão.

- A sensação é de dever cumprido. A gente trabalhou para isso e agora a gente quer mais - disse Pedro.

