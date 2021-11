Juninho deve deixar diretoria do Lyon ao final da temporada

Atualmente diretor esportivo do Lyon, o ex-jogador Juninho anunciou nesta quarta-feira que deve deixar o clube francês ao final da temporada. A declaração foi feita durante uma entrevista à rádio "RMC", em que comentou que gostaria de "descansar um pouco" do futebol.

— Eu espero terminarmos a temporada bem, e no fim do ano, normalmente, acabar. Eu havia dito três temporadas. Pensarei com muito cuidado ao final da temporada. Mas na minha cabeça são três anos — declarou Juninho, ao ser perguntado sobre os planos para o futuro.

O Lyon está hoje em sétimo lugar no Campeonato Francês, com 19 pontos, 15 a menos do que o líder Paris Saint-Germain. Na Liga Europa, terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e se classificou para as oitavas de final.

Quando jogador, Juninho Pernambucano defendeu o Lyon entre 2001 e 2009, período em que foi heptacampeão francês. Ao todo foram 14 títulos como atleta. Ele assumiu o cargo de diretor esportivo em 2019.

— Para muitas pessoas, um diretor esportivo não faz muita coisa. Mas há uma enorme fadiga mental. Eu não quero ir além do limite. Não é uma ameaça, eu amo o clube, tenho muito respeito pelo presidente e pela instituição. Também dei muito ao Lyon e isso não pode ser esquecido — declarou.

O brasileiro também deixou no ar a possibilidade de se tornar um técnico no futuro. No entanto, Juninho afirmou que não recebeu qualquer tipo de proposta.

— Aprendi muito com o Peter Bosz (atual treinador do Lyon). Mas na vida, você nunca tem tudo o que quer. Se for possível e eu tiver essa oportunidade, vou tentar. Prefiro tentar e não ter sucesso, do que dizer para mim mesmo, 10 anos depois: por que você não tentou? Tenho medo de muitas coisas, mas não de tentar — concluiu.

Globo Esporte