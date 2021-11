Palmeiras enfrenta Al Ahly ou Monterrey na semifinal do Mundial de Clubes

Por Redação Blog do Esporte





O Palmeiras já sabe seu caminho no Mundial de Clubes. A equipe deve enfrentar o Al Ahly, do Egito, ou o Monterrey, do México, na semifinal do torneio. O sorteio das chaves ocorreu nesta segunda-feira (29).

A primeira rodada do torneio será entre Al Jazira, dos Emirados Árabes, contra o Auckland City, da Nova Zelândia. O vencedor jogará, na segunda rodada, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita. Quem avançar nesta rodada enfrentará o Chelsea.

Al Ahly e Monterrey se enfrentarão já na segunda rodada do torneio e, assim, definirão o adversário do Palmeiras. Os que avançarem nesta rodada chegam a grande final do Mundial.

Em 2021, teremos um campeão inédito do Mundial. O Monterrey foi duas vezes terceiro colocado (2012 e 2019) e o Auckland City foi terceiro colocado em 2014. O Chelsea foi vice-campeão em 2012, quando perdeu a final para o Corinthians, e o Palmeiras foi quarto colocado em 2020. O Al Jazira foi quarto colocado em 2017 e o Al Hilal foi quarto colocado em 2019.

O maior campeão do Mundial é o Real Madrid, com quatro títulos. O maior campeão brasileiro é o Corinthians, com dois títulos (2000 e 2012). Internacional e São Paulo são outros brasileiros que levaram o caneco, sendo um troféu para cada equipe.