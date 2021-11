Agüero vai anunciar aposentadoria devido a problema no coração, diz jornalista espanhol

Segundo informações do influente jornalista espanhol Gerard Romero, Sergio “Kun” Agüero vai anunciar sua aposentadoria nos próximos dias devido a um problema no coração. Na semana passada, a imprensa espanhola havia levantado tal possibilidade, mas, na ocasião, o próprio atacante argentino respondeu dizendo que seria o protocolo médico feito pelo Barcelona.

Agüero, de 33 anos, teve diagnosticada uma arritmia cardíaca no início de novembro, e o clube catalão anunciou que ele teria que parar apenas por três meses. No entanto, o problema seria mais grave do que se viu inicialmente.

O Barcelona, até o momento, não se pronunciou e mantém sua estimativa de paragem do atleta e vai aguardar a realização de novos exames para checar a evolução do quadro.

De acordo com diário “Sport”, Agüero só tomaria alguma decisão final sobre a continuidade da carreira no ano que vem.

Agüero teve a arritmia diagnosticada no dia 1º de novembro, um dia depois de enfrentar o Alavés e ser substituído aos 40 minutos do primeiro tempo. Após ser acompanhado pela equipe médica do clube, o jogador do Barcelona continuou se sentindo mal e então foi levado para o hospital.

No mesmo dia em que o episódio ocorreu, o clube divulgou que o jogador havia relatado um episódio de "desconforto no peito". Coube a imprensa espanhola revelar no último fim de semana que o argentino havia sofrido uma arritmia cardíaca.

Esse problema na frequência do coração pode não ser perigosa, mas também pode ser um indicativo de outros problemas. Ainda de acordo com a imprensa espanhola, essa não foi a primeira arritmia na carreira do atacante. O Barcelona teria conhecimento de episódio anterior, mas não esperava que isso pudesse ocorrer novamente, dado o rendimento no Manchester City e a revisão médica no momento da contratação.

Aguero chegou ao Barcelona no início da atual temporada após encerrar o seu vínculo com o Manchester City, clube que defendeu por dez temporadas e é um dos maiores ídolos. A intenção do atleta era retornar ao futebol espanhol, aonde havia defendido o Atlético de Madrid anteriormente, para ajudar na reconstrução do Barcelona e atuar ao lado do "compadre" Lionel Messi. No entanto, o craque acabou rumando para o PSG.

Globo Esporte