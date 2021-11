Série A: partida entre Chapecoense e Atlético-GO é suspensa pela CBF

A partida entre Chapecoense e Atlético-GO, válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi suspensa pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Uma nova data para o confronto na Arena Condá deve ser divulgada em breve.

O motivo da suspensão é o mau tempo na cidade catarinense. A delegação do Dragão não conseguiu desembarcar em Chapecó para o duelo marcado para as 21h30 (de Brasília). O voo teve de retornar para São Paulo, onde os jogadores passarão a noite de quinta. A equipe de arbitragem passou pelo mesmo problema.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube goiano, o comandante da aeronave chegou a iniciar procedimento de pouso em Santa Catarina, mas teve de cancelar a descida por causa do mau tempo e de uma forte turbulência.

A nova data

A CBF deve ter problemas ao ajustar uma nova data para o duelo em razão do calendário apertado na reta final da competição nacional. O Atlético-GO tem compromisso marcado contra o Bahia na segunda-feira, 29 de novembro. O clube baiano, por sua vez, enfrenta o líder Atlético-MG três dias depois.

Globo Esporte